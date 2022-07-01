Библиотека казахстанско-азербайджанских изданий стала доступной казахстанцам в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия казахстанской дипломатической службы в Посольстве РК в Баку открылась библиотека казахстанско-азербайджанских изданий, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Присутствовавшие на торжественном открытии библиотеки ознакомились с ее книжным фондом и галереей портретов казахстанских послов, ранее работавших в Азербайджане. Фонд библиотеки насчитывает 667 экземпляров научных, художественных, познавательных и дипломатических изданий на нескольких языках, классифицированные по алфавиту и отраслям знания. Для удобства поиска нужного издания читателям создан обновляемый электронный реестр книг.

Отмечая важность библиотеки, открывшейся в честь 30-летия казахстанской дипломатической службы, посол РК Сержан Абдыкаримов отметил, что всесторонние отношения с братским Азербайджаном продолжают уверено и успешно развиваться.

«За 30 лет сложился качественно новый уровень казахстанско-азербайджанского взаимодействия. Их можно охарактеризовать, как стратегическое партнерство, которое отличается устойчивым политическим диалогом, взаимовыгодным торгово-экономическим сотрудничеством, взаимной поддержкой на международных площадках, тесными культурно-гуманитарными связями», - отметил глава казахстанского дипломатического учреждения на торжественной церемонии.

По словам Посла, официальный визит Главы РК Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в августе этого года позволит открыть новую страницу в межгосударственных отношениях и даст импульс устойчивому взаимодействию во многих сферах.

На встрече присутствовали руководство Республиканского общества дружбы имени Гейдара Алиева «Азербайджан-Казахстан», секретарь Союза писателей, Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, руководители отечественных мозговых центров и другие представители казахстанско-азербайджанской интеллигенции.