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Библиотека Елбасы подписала меморандум о сотрудничестве с Женевским центром политики и безопасности

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Августа 2021, 20:14
Библиотека Елбасы подписала меморандум о сотрудничестве с Женевским центром политики и безопасности

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Женеве (Швейцария) в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан, состоялась встреча делегации Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы во главе с директором Бакытжаном Темирболатом с заместителем директора Женевского центра политики и безопасности Кристиной Орисич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Библиотекой Елбасы и Женевским центром политики безопасности в реализации совместных научных, образовательных и исследовательских проектов по международным вопросам, глобальной и региональной безопасности.

В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между данными организациями.

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В своем слове Б. Темирболат отметил, что многолетний практический опыт и ресурсы Библиотеки Елбасы позволили ей стать одним из ведущих центров страны, поднимающих актуальные проблемы образования, науки и безопасности, как на местном, так и на международной уровне.

«Библиотека Елбасы уделяет большое внимание анализу вопросов региональной и глобальной безопасности, и в этом плане, наше сотрудничество может перейти на практический уровень. Уверен, мы сможем найти общие цели и направления двустороннего взаимодействия», – сказал глава казахстанской делегации.

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«Женевский центр политики и безопасности готов к сотрудничеству, в частности, это программы по специализированной подготовке и повышению квалификации в области международной политики безопасности для дипломатов, офицеров и гражданского персонала из министерств иностранных дел, а также в сфере исследований в области международной безопасности, организации конференций и семинаров по соответствующей тематике», – добавила К. Орисич.

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Напомним, с 30 августа по 1 сентября Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проведет в Женеве (Швейцария) ряд мероприятий и встреч с представителями международных организаций, в рамках которых состоится подписание документов, направленных на развитие сотрудничества в сферах, касающихся глобальной и региональной безопасности, архивных и исторических исследований, а также дипломатии и международных отношений.

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31 августа в Женеве состоится международная конференция «Казахстан – ООН: партнерство во имя мира», приуроченная к 30-летию со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 29 августа – Международному дню действий против ядерных испытаний. В ходе конференции состоится презентация научного сборника на английском языке «На пути к безъядерному миру: инициативы Нурсултана Назарбаева».

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ООН   Безопасность   30 лет Независимости   Ядерное оружие   Сотрудничество   Политика   30-летие закрытия Семипалатинского полигона   Библиотека Елбасы   Швейцария   Международная деятельность РК  
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