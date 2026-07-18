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    Бибисара Асаубаева вошла в число претенденток на премию FIDE Excellence Awards

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в шорт-лист первой премии FIDE Excellence Awards, учрежденной Международной шахматной федерацией (FIDE).

    Бибисара Асаубаева
    Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

    22-летняя спортсменка номинирована в категории Best Chess Player (Female) («Лучшая шахматистка»).

    Вместе с Асаубаевой на награду претендуют действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, Александра Горячкина, Хампи Конеру, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Анна Музычук, Дивья Дешмух, Вайшали Рамешбабу и Чжу Цзиньэр.

    Как сообщили в FIDE, победителей определит специальная экспертная комиссия. Церемония вручения первой премии FIDE Excellence Awards состоится в сентябре 2026 года в Самарканде.

    С полным списком номинантов можно ознакомиться на официальном сайте FIDE.

    Ранее сообщалось, что Бибисара Асаубаева поднялась на пятое место в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

    Спорт Интеллектуальная нация Шахматы Бибисара Асаубаева
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор