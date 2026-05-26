Бибисара Асаубаева стартовала с победы и возглавила Norway Chess Women-2026

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно начала выступление на турнире Norway Chess Women-2026, который проходит в Осло (Норвегия). По итогам первого тура она возглавила турнирную таблицу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В стартовой партии Асаубаева, игравшая чёрными фигурами, встретилась с одной из самых титулованных шахматисток Индии - Хампи Конеру. Казахстанская спортсменка провела уверенную партию и сумела одержать победу, заработав максимальные 3 очка.

После первого игрового дня положение участниц выглядит следующим образом: Бибисара Асаубаева лидирует с 3 очками. По 1,5 балла набрали Дивья Дешмукх (Индия) и Чжу Цзиньэр (Китай). По 1 очку имеют Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Анна Музычук (Украина). Замыкает таблицу Хампи Конеру (Индия) без набранных очков.

Напомним, казахстанская шахматистка остается на седьмом месте в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин.