Бибисара Асаубаева победила чемпионку мира на Norway Chess Women-2026
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно провела матч четвертого тура турнира Norway Chess Women-2026, передает Kazinform.
Соперницей казахстанки стала действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Основная партия завершилась вничью, после чего победитель определялся в армагеддоне.
В дополнительной партии Асаубаева, игравшая белыми фигурами, добилась победы за 6 минут 23 секунды. По итогам тура она заработала 1,5 очка и довела свой результат до 7 баллов.
После четырех туров казахстанская шахматистка продолжает возглавлять турнирную таблицу Norway Chess Women-2026.
Напомним, в Осло (Норвегив) проходит международный турнир Norway Chess Women-2026.