    Бибисара Асаубаева победила чемпионку мира на Norway Chess Women-2026

    Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева успешно провела матч четвертого тура турнира Norway Chess Women-2026, передает Kazinform.

    Фото: КФШ

    Соперницей казахстанки стала действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Основная партия завершилась вничью, после чего победитель определялся в армагеддоне.

    В дополнительной партии Асаубаева, игравшая белыми фигурами, добилась победы за 6 минут 23 секунды. По итогам тура она заработала 1,5 очка и довела свой результат до 7 баллов.

    После четырех туров казахстанская шахматистка продолжает возглавлять турнирную таблицу Norway Chess Women-2026.

    Напомним, в Осло (Норвегив) проходит международный турнир Norway Chess Women-2026.

     

    Адиль Нуртазин
