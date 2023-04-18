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Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Апреля 2023, 09:41
Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ Фото: instagram.com/askhat_oralov

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань в первом матче женских сборных мира и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт alga.peterburg.

«Пока что счет в партии в пользу звездной сборной мира, но зато наша Бибисара Асаубаева заставила капитулировать четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань. Бибисара победила шахматистку, которая имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин! Это настоящая сенсация! Бибисара в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой по блицу благодаря чему оказалась в Книге рекордов Гиннесса, а в 2022 году она стала двукратной чемпионкой мира по блицу! Ну а сегодня наша Бибисара продолжает радовать нас невероятными новостями, например, как такая фантастическая победа!», - гласит сообщение.

Напомним, что Бибисара Асаубаева в Нью-Дели заняла второе место на турнире Гран-при ФИДЕ.


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