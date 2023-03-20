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Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Марта 2023, 23:00
Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жетысайский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о некой знакомой, обещавшей ей безвозмездные субсидии от государства в размере 1,3 млн тенге. Войдя в доверие, женщина обманным путем выманила у сельчанки свыше 20 тысяч тенге и исчезла из виду. Так и не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по ст. 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к раскрытию преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятия полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту мошенничества Жетысайским РОП проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.


Туркестанская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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