Без воды, туалета и телефона: как отделение почты поселка Бестобе застряло в прошлом веке

Почему отделение почты золотодобывающего поселка Бестобе, где люди ежедневно получают посылки и пенсии, оплачивают коммунальные услуги и покупают свежие газеты, десятилетиями остается без ремонта и простых благ цивилизации, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

В наше время почтовое отделение ассоциируется с электронными очередями, современными сервисами и комфортными условиями для посетителей и сотрудников. Но в почтовом отделении золотодобывающего поселка Бестобе время словно остановилось несколько десятилетий назад. Здесь по-прежнему скрипят старые двери, потрескавшийся пол помнит еще советские времена, а мебель давно отработала свой срок службы. В здании нет воды, туалета, телефона, охраны, хотя ежедневно через отделение проходят деньги и ценная корреспонденция. После многочисленных обращений здесь установили камеры видеонаблюдения. Впрочем, местные жители сомневаются, что они работают.

Фото: Николай Катчиев

Чтобы просто вымыть руки или воспользоваться уборной, сотрудникам почты приходится выходить на улицу и идти в соседнее здание акимата. Благо, находится оно в нескольких метрах от отделения.

В соцсетях множество видео, на которых показано состояние отделения почты.

— Состояние почты ухудшается из года в год. После моего очередного обращения к акиму области, в мае приехала рабочая группа и посетила почту. Потом 1 июня посетили уже с заместителем акима области Муратом Балпаном. Но ничего не изменилось, единственное — в отделении поставили камеры. Воды все так же нет, туалета все так же нет, даже уличного, — рассказал местный житель Николай Катчиев.

Фото: Николай Катчиев

По этому вопросу Николай несколько раз обращался к акиму области, а в прошлом году даже получил ответ. По словам мужчины, из письма следовало, что ремонт запланируют на 2026 год, будет составлена смета, а в 2025 году было обещано установить санузел и провести воду. Но по сей день ничего из этого не реализовано.

— Я даже был на приеме у вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Досжана Мусалиева, тоже поднимал этот вопрос, и они тоже обещали что-то сделать, но пока тишина, — добавляет Николай Катчиев.

Фото: Николай Катчиев

За комментариями по сложившейся ситуации мы обратились в акимат города Степногорска, где нам сообщили, что в адрес акимата поселка Бестобе поступило обращение жителей по вопросу неудовлетворительного состояния здания отделения АО «Казпочта» и необходимости проведения ремонтных работ. Для содействия решению этого вопроса акиматом поселка были направлены соответствующие обращения.

— В адрес АО «Алтыналмас» было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи для проведения ремонта здания. В ответ АО «Алтыналмас» сообщило, что в 2025 году между компанией и акиматом поселка Бестобе заключено соглашение о реализации социальных проектов на 2026-2027 годы, предусматривающее реализацию мероприятий в сферах культуры, спорта, здравоохранения и образования. В связи с этим рассмотрение новых инициатив, в том числе ремонта иных объектов, возможно только после завершения реализации социальных проектов, предусмотренных действующим соглашением. Кроме того, компанией отмечено, что вопросы эксплуатации, содержания и ремонта здания относятся к компетенции АО «Казпочта», на балансе которого находится данный объект, — поделились в ведомстве.

Фото: Николай Катчиев

Также акимат направил обращение в акмолинский областной филиал АО «Казпочта».

— По информации филиала, 11 июня 2026 года директором акмолинского областного филиала АО «Казпочта» совместно с начальником степногорского городского участка почтовой связи осуществлен выезд в поселок Бестобе с целью поиска альтернативного помещения для размещения сельского отделения почтовой связи. В ходе встречи с акимом поселка были рассмотрены помещения, расположенные в зданиях Дома культуры «Рауан» и АО «Казахтелеком». Однако указанные помещения не соответствуют требованиям Правил организации охраны и устройства помещений, а также требованиям к кассовым узлам, утвержденным Национальным Банком Республики Казахстан. Кроме того, совместно с акимом поселка проведено обследование здания отделения почтовой связи, по результатам которого составлен дефектный акт, — добавили в ведомстве.

Фото: Николай Катчиев

В акимате также уточнили, что согласно информации акмолинского областного филиала АО «Казпочта», в настоящее время на основании дефектного акта ведется подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ. После завершения необходимых процедур вопрос будет вынесен на рассмотрение уполномоченного органа АО «Казпочта» для принятия решения о включении объекта в бюджет закупок и план ремонтных работ.

— Таким образом, вопрос ремонта здания находится на контроле АО «Казпочта» и рассматривается в рамках установленного порядка. Со своей стороны, акимат поселка Бестобе продолжает взаимодействие с АО «Казпочта» по данному вопросу и оказывает необходимое содействие в пределах своей компетенции, — резюмировали в акимате.

Фото: Николай Катчиев

И.о. директора акмолинского областного филиала АО «Казпочта» Рашит Копеев в должности всего месяц, но о проблеме жителей Бестобе уже знает.

— Не все так просто. Мы согласуем все (согласуем бюджет - прим. автора) с республикой, на это нам выделяют бюджет. В ближайшее время эту проблему будем решать, — пообещал Рашит Копеев и добавил, что уже на следующей неделе выедет в Степногорск.

Возможно, эта поездка создаст для работников отделения почты хотя бы временные удобства, к примеру, поможет с установкой уличного туалета…

Напомним, ранее мы писали о том, что Казпочта и Минфин проработают механизмы финансирования универсальных почтовых услуг.

Фото Николая Катчиева.