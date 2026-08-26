Безработица в Турции снизилась до 7,9% во втором квартале

Уровень безработицы в Турции во втором квартале этого года снизился до 7,9%, а число занятых выросло на 155 тыс. человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), сезонно скорректированный уровень безработицы в стране в апреле–июне 2026 года снизился на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом и составил 7,9%.

Число безработных в возрасте 15 лет и старше сократилось на 84 тыс. — до 2,8 млн человек. При этом уровень безработицы среди мужчин составил 6,7%, а среди женщин — 10,3%.

Уровень занятости вырос на 0,1 процентного пункта, до 48,5%. Численность занятого населения увеличилась на 155 тыс. и достигла 32,48 млн человек. Рабочая сила выросла на 71 тыс. — до 35,28 млн человек, а уровень участия в рабочей силе составил 52,7%.

Заметное улучшение отмечено среди молодежи. Безработица среди людей в возрасте 15-24 лет снизилась на 1 процентный пункт, до 13,9%. Среди молодых мужчин показатель составил 11%, среди женщин — 19,3%.

Наибольший рост занятости пришелся на сферу услуг — 240 тыс. человек. В строительстве занятость увеличилась на 25 тыс., в сельском хозяйстве — на 10 тыс. При этом промышленность потеряла 121 тыс. рабочих мест.

В структуре занятости услуги занимали 59,8%, промышленность — 19,7%, сельское хозяйство — 13,7%, строительство — 6,8%.

Комплексный показатель недоиспользования рабочей силы, отражающий общий уровень напряженности на рынке труда, снизился на 0,2 процентного пункта — до 29,9%.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек отметил, что средний уровень неформальной занятости за последний год в секторах, исключая сельское хозяйство, составил 15,7%. По его словам, этот показатель значительно ниже исторического среднего уровня.

Шимшек подчеркнул, что рост официальной занятости, обеспечивающей работников социальным страхованием, одновременно приносит существенные выгоды государственным финансам. Власти Турции продолжат политику, направленную на развитие человеческого капитала, поддержку занятости и повышение участия населения в рабочей силе.

Ранее мы писали, что годовая инфляция в Турции в прошлом месяце замедлилась до 31,75%.