Данные по инфляции опубликованы в Турции

Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 31,75%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Институт статистики Турции (TÜİK) опубликовал данные по инфляции за июль. Согласно отчету, потребительские цены выросли на 1,78% по сравнению с июнем, а годовая инфляция снизилась до 31,75%.

Наибольший годовой рост цен зафиксирован в категориях жилья, коммунальных услуг и энергоносителей (40,32%), продуктов питания и безалкогольных напитков (37,53%), а также транспорта (30,83%).

После публикации июльских данных был также определен максимальный размер индексации арендной платы. В августе предельный уровень повышения аренды жилых и коммерческих помещений составит 31,9%.

К примеру, если у арендатора в августе 2026 года наступает дата ежегодного пересмотра арендной платы, то владелец жилья или коммерческого помещения не может повысить аренду больше чем на 31,9%.

Однако здесь важно понимать, что 31,9% — это не обязательное повышение, а верхний предел, установленный на основе 12-месячной средней инфляции. Стороны могут договориться и о меньшем повышении, но не превышая этот показатель.

Ранее мы писали, что инфляция в Турции превысила прогнозы.