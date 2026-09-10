Без поздравлений с трибуны и перебиваний — новые правила установили для депутатов Курултая

Депутатам Курултая установили отдельные правила поведения во время заседаний и публичных выступлений. Им запрещено перебивать коллег, использовать трибуну для личных обращений, оскорблять других участников и распространять непроверенные сведения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новые нормы закреплены в регламенте Курултая. Согласно документу, депутаты должны:

придерживаться высокой культуры поведения, соблюдать нормы этики, проявлять корректность, относиться с уважением друг к другу и всем другим лицам, участвующим в работе Курултая, его координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов, депутатских объединений;

не употреблять в своих выступлениях необоснованные обвинения, грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц;

не призывать к незаконным и насильственным действиям;

не препятствовать нормальной работе Курултая, его координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов, депутатских объединений;

не использовать выступление на заседаниях Курултая, его координационного, рабочих и консультативно-совещательных органов для личных и иных обращений, не связанных с осуществлением депутатских полномочий;

не прерывать выступающего;

не комментировать выступления других;

не допускать оскорбительных жестов, угроз и оскорблений действиями.

Кроме того, в масс-медиа, на пресс-конференциях, митингах и других публичных выступлениях депутат обязан использовать только достоверные и проверенные факты, не допускать дезориентирующих общественное мнение утверждений, не употреблять выражений, унижающих честь и достоинство человека.

В случае умышленного или неосторожного употребления в критических выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов долг депутата — публично принести извинение тем организациям, органам и лицам, чьи интересы и честь пострадали при этом.

В случае нарушения правил этики, установленных Конституционным законом Республики Казахстан «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», к депутату могут быть применены следующие меры взыскания:

Порицание; Понуждение к принесению публичного извинения; Лишение слова в течение одного заседания Курултая; Лишение слова в течение трех заседаний Курултая; Удаление из зала заседаний на время одного заседания Курултая; Удаление из зала заседаний на время трех заседаний Курултая; Лишение однодневной заработной платы.

Решение об этом принимается Председателем Курултая и оформляется его распоряжением. Вместе с тем, при Председателе Курултая будет действовать Совет по депутатской этике. Он создается из числа депутатов на срок полномочий Курултая. Его возглавляет председатель Совета, избираемый Бюро Курултая.

Основной задачей Совета по депутатской этике является выработка предложений Председателю Курултая по вопросам:

необходимости обращения в Центральную избирательную комиссию для установления факта нарушения депутатом правил депутатской этики;

применения меры взыскания — в случае установления Центральной избирательной комиссией факта нарушения правил депутатской этики.

Для выполнения возложенной на него задачи Совет по депутатской этике:

Осуществляет мониторинг интервью, статей и других публичных выступлений депутатов в масс-медиа и на онлайн-платформах на предмет наличия признаков нарушения правил депутатской этики; Рассматривает жалобы физических и юридических лиц на поведение депутатов; Взаимодействует с должностными лицами государственных органов по вопросам соблюдения депутатами правил депутатской этики; Проводит профилактическую и разъяснительную работу с депутатами в целях недопущения фактов нарушения правил депутатской этики; Указывает депутату на недопустимость нарушения правил депутатской этики; Вносит рекомендации Председателю Курултая о передаче материалов в Центральную избирательную комиссию; Вносит предложения Председателю Курултая по применению мер взыскания к депутатам в случае нарушения ими правил депутатской этики; Соблюдает конфиденциальность полученной информации в ходе своей деятельности.

Заседания Совета по депутатской этике проводятся по мере необходимости, также могут проводиться по предложению Председателя Курултая.

Напомним, ранее депутаты приняли Регламент Курултая, определяющий порядок организации его работы, проведения заседаний, слушаний и правительственных часов, а также законодательного процесса и деятельности депутатских объединений.