Безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и «забугорные» деятели. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в обращении народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему предложению в мае 2020 года был принят закон о мирных собраниях граждан. Этот закон, по сути, - большой шаг вперед в продвижении демократии в нашей стране, потому что предусматривает не разрешительный, а уведомительный характер митингов и собраний. Но отдельные правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться - где хотят и болтать что хотят», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что из-за безответственных действий этих «горе-активистов» от основной деятельности по охране правопорядка отвлекаются полицейские, зачастую они подвергаются насилию и оскорблению.

«Из-за этих активистов зауживается интернет. В результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса. То есть наносится огромный ущерб внутренней, экономической, социальной и политической стабильности. По сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые свободные средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа. Можно без преувеличения сказать, что все эти безответственные демагоги стали соучастниками развязывания трагедии в Казахстане и мы будем жестко реагировать на все акты правового вандализма», - подчеркнул Президент Казахстана.