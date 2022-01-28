Безосновательно: После ревакцинации люди заражаются вариантом омикрон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые пользователи соцсетей призывают не проходить ревакцинацию против COVID-19, так как, по их мнению, все, кто получил бустерную прививку, заражаются вариантом коронавируса SARS-CoV-2 омикрон. Это утверждение совершенно безосновательно и противоречит научным данным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Ревакцинация против COVID-19, по имеющимся на сегодняшний день данным, защищает от заражения вариантом омикрон и тяжелого течения болезни, а не способствует ему.

Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), бустерные дозы вакцин Pfizer/BioNtech и Moderna на 90% эффективны против госпитализации в результате болезни и на 82% в предотвращении развития тяжелой формы заболевания.

По данным CDC, вероятность госпитализации в случае заражения COVID-19 для непривитых людей старше 50 лет в 45 раз выше, чем для тех, кто был привит и позже ревакцинирован.

Лабораторное исследование, проведенное компаниями Pfizer и BioNTech в декабре 2021 года, также показывает высокую эффективность бустерной дозы вакцины против тяжелой формы заражения вариантом омикрон, госпитализации и летального исхода болезни.

Свидетельств, доказывающих, что ревакцинированные люди непременно заражаются вариантом омикрон, нет. Таким образом, сообщения об этом полностью безосновательны и противоречат результатам проведенных исследований.