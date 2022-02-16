Безосновательно: Физраствор и лидокаин идентичны по составу вакцинам против COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казнете распространяется видеоролик, автор которого утверждает, что некоторые препараты, такие как физиологический раствор и лидокаин, идентичны по составу вакцинам COVID-19 и содержат оксид графена и микросхемы. Портал Stopfake.kz разъяснил, почему это неправда, передает МИА «Казинформ».

Начать стоит с того, что теории о наличии в вакцинах против COVID-19 графена и его производных, микросхем, нанороботов, магнитных частиц и прочих высокотехнологичных устройств конспирологические и не имеют никаких неоспоримых доказательств.

Автор ролика, пытаясь убедить зрителей в том, что графен и микросхемы все же присутствуют в вакцинах, ссылается на исследование Пабло Кампры, о котором мы уже писали ранее.

Его работу нельзя считать научной, так как в ней отсутствуют ключевые элементы, такие как доказательства того, что исследуемый им материал действительно являлся вакциной против COVID-19, оборудование было откалибровано соответствующим образом и прочее. Университет Альмерии, который Пабло Кампра упоминает в своем исследовании, официально опроверг какую-либо причастность к этой работе и изложенным в ней выводам. Также следует отметить, что само исследование Пабло Кампра проводил по заказу известного антипрививочника и COVID-диссидента Рикардо Дельгадо.

Следовательно, утверждать, что в вакцинах имеется графен или микросхемы, основываясь на исследовании Пабло Кампры, нельзя.

Предположения о том, что физиологический раствор, или натрия хлорид, идентичен по своему составу вакцинам против COVID-19, совершенно антинаучны. В состав натрия хлорида входит 9 грамм натрия хлорида на литр в качестве активного вещества и вода для инъекций.

Состав лидокаина также существенно отличается от составов вакцин против COVID-19. 1 мл лидокаина содержит лидокаина гидрохлорид в качестве активного вещества и натрия хлорид, натрия гидроксида раствор и воду для инъекций в качестве вспомогательных веществ.

Составы вакцин против COVID-19 размещены в открытом доступе.

Подробнее с составами вакцин можно ознакомиться здесь:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

Janssen;

AstraZeneca;

Sputnik V;

Hayat-Vax (Sinopharm);

QazVac;

CoronaVac.

Таким образом, очевидно, что составы физиологического раствора, лидокаина и вакцин против COVID-19 существенно отличаются. Ни в одном из этих препаратов нет графена, его производных, наночипов, роботов или иных высокотехнологичных устройств.