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    13:21, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения - Касым-Жомарт Токаев

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    Photo: t.me/aqorda_resmi
    Президент Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление на проходящем в Душанбе заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    «Наша сегодняшняя встреча имеет особое символическое значение – в этом году исполнилось 30 лет с момента создания Международного фонда спасения Арала, - отметил Президент Казахстана. - За время своего существования МФСА стал важнейшим институтом регионального сотрудничества в вопросах совместного использования трансграничных водных ресурсов, решения экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря. Трудно переоценить роль Фонда в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии. Более того, МФСА – один из немногих успешных механизмов регионального сотрудничества, демонстрирующих субъектность Центральной Азии на международной арене».

    По словам Касым-Жомарта Токаева, безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

    «Согласно данным международных экспертов, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Это приводит к сокращению площади ледников – главного источника воды в бассейне Аральского моря. Их объем за последние 50 лет сократился на 30%. По оценкам аналитиков, к 2050 году засухи в Центральной Азии могут нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год, что приведет к появлению около 5 миллионов внутренних «климатических» мигрантов», - сказал Президент.

    Теги:
    Климат Центральная Азия Президент Казахстана Аральское море Внешняя политика Казахстана для mail.ru Международная деятельность Президент
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