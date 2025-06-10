РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:48, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Безопасность в армии: Главной военной прокуратуре поручено внедрение двух проектов

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов поручил Главной военной прокуратуре внедрить совместно с Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями два новых проекта: «Закон и порядок в армии», «Цифровая профилактика», передает агентство Kazinform.

    призывники, солдаты, армия
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    - Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней. Служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости, - отметил Берик Асылов на своей странице в соцсети Х

    Цель проектов — создать систему, где каждый военнослужащий защищён, а командир получает доверие и поддержку, добавил генпрокурор. 

    - Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта — для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава. Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы, - сообщил Берик Асылов. 

    Уже запущен цифровой консультант на сайте http://armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи — чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан.

    Также в целях обеспечения прозрачности прорабатывается вопрос аудио- и видеофиксаций заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удалённым доступом для самих призывников, и в том числе, во избежание призыва на срочную службу лиц имеющих противопоказания.

    Эти и другие меры станут действенными механизмами, направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы.

    Теги:
    Генпрокуратура Армия Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают