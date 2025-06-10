Безопасность в армии: Главной военной прокуратуре поручено внедрение двух проектов

- Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, забота о сохранении жизни и здоровья военнослужащих должна стать приоритетом в работе командования всех уровней. Служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости, - отметил Берик Асылов на своей странице в соцсети Х.

Цель проектов — создать систему, где каждый военнослужащий защищён, а командир получает доверие и поддержку, добавил генпрокурор.

- Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта — для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава. Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы, - сообщил Берик Асылов.

Уже запущен цифровой консультант на сайте http://armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи — чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан.

Также в целях обеспечения прозрачности прорабатывается вопрос аудио- и видеофиксаций заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удалённым доступом для самих призывников, и в том числе, во избежание призыва на срочную службу лиц имеющих противопоказания.

Эти и другие меры станут действенными механизмами, направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы.