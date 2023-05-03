Безопасность труда проверят в нефтедобывающих компаниях Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Нефтедобывающие компании Актюбинской области будут проверены на предмет обеспечения безопасности труда. Такое поручение дал аким области Ералы Тугжанов после пожара на месторождении Жанажол, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщалось ранее, 1 мая на месторождении Жанажол в Мугалжарском районе, на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз», произошло возгорание на установке получения легких углеводородов. В результате пострадали 4 рабочих.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил месторождение и провёл оперативное совещание с руководством предприятия. В нем приняли участие представители управления по инспекции труда, ДЧС, правоохранительных органов.

Акиму области доложили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 УК РК «Нарушение правил пожарной безопасности», начато расследование.

«Это борьба с последствиями. Необходимо установить причины происшествия. Вопросы несоблюдения технологий производства, техники безопасности остаются основными. И не только эти вопросы. По данному факту создана комиссия, проведите полное расследование, ревизию всех нефтедобывающих предприятий с привлечением к ответственности руководителей компаний, исполнителей. Также будет разработана Дорожная карта по недопущению подобных ситуаций впредь», - поручил аким области.

Ералы Тугжанов поблагодарил сотрудников департамента по ЧС за оперативность и профессионализм, проявленные ими в ходе тушения пожара и предотвращения распространения огня на другие объекты. В противопожарных мероприятиях были задействованы 52 спасателя и 9 единиц техники.

В селе Кенкияк Темирского района Ералы Тугжанов посетил больницу, куда были госпитализированы 4 рабочих, получивших ожоги, узнал о самочувствии пострадавших, обсудив с врачами тактику их лечения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Аким области встретился с родными пострадавших и сообщил, что уже сегодня санавиацией все будут госпитализированы в медицинские учреждения Актобе.

Оперативный штаб, созданный для ликвидации пожара, продолжает работу.