Безопасность и санитарные меры: как будут проводиться выборы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК пояснили, насколько безопасно будут проводиться выборы депутатов Мажилиса и маслихатов 10 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой, в связи с предстоящими выборами для обеспечения эпидемиологической безопасности выборного процесса принято Постановление Главного госсанврача, которым предусмотрены ряд требований, основные из них, это:

1) Требования к избирательному участку, такие как:

– у входа в помещение измерение температуры посредством бесконтактных термометров;

– наличие дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей;

– соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии всеми членами комиссии, со сменой каждые 3 часа;

– наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

– расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга.

– соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров;

– наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37ºС).

«Требования к избирателям:

· при посещении избирательного участка использовать одноразовую медицинскую или защитную маску и антисептическое средство для рук;

· участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому, или которые находятся на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Также министр отметил, что члены избирательной комиссии, доверенные лица и наблюдатели должны будут пройти ПЦР-тестирование.

«Требования к лицам, которые будут постоянно находиться на избирательных участках - члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица (по закону «О выборах») в зонах повышенного и умеренного риска («красная», «желтая зона») должны будут быть обследованы в период с 5 по 9 января текущего года и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и доверенные лица будут обследованы бесплатно. На сегодня в «красной зоне» находится один регион (Атырауская область), в «желтой» – 6 регионов (Костанайская, Акмолинская, СКО, Павлодарская области, города Алматы и Нур-Султан)», - сообщил министр.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова отметила, что во всех управлениях здравоохранения определены ответственные лица, телефонные списки которых размещены на сайте Комитета госсанэпиднадзора, а также на сайтах управлений здравоохранения. По ее информации, начиная с 31 декабря до 24:00 часов 3 января собирается сбор заявок для прохождения бесплатного ПЦР-тестирования членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц.

В ходе брифинга глава Минздрава пояснил, как и за чей счет будут проходить ПЦР-тестирование члены избирательной комиссии, доверенные лица и наблюдатели.

«Тестирование будет проводиться бесплатно за счет средств фонда ОСМС. Все те лица, которые попадут в списки наблюдателей, члены избирательных комиссий, доверенные лица будут протестированы нами, и средства будут возмещены за счет Фонда.

Так как выборы являются местом, где массово будут собираться наши граждане, голосовать. Для обеспечения безопасности всего выборного процесса было принято решение обезопасить и провести тестирование бесплатно для обеспечения доступности», - уточнил в ходе онлайн-брифинга глава Минздрава.

Напомним, что выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января.

Ранее об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой. Он также пояснил, когда вакцина американской фармкомпании «Pfizer» может появиться в Казахстане.