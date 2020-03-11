Безопасность детей в школах проверит полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних в период с 11 по 15 марта проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью мероприятия являются профилактика и предупреждение правонарушений среди учащихся, посягательств на их половую неприкосновенность, вымогательств, вовлечения в антиобщественную деятельность, обучение правилам безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и с незнакомыми людьми.

В рамках мероприятия запланировано проведение встреч с учащимися и родителями по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правового воспитания, правил поведения в общественных местах, с незнакомыми людьми, повышения ответственности родителей за воспитание детей.

«Также будут проведены рейдовые мероприятия по проверке по месту жительства несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на учете, с изучением жилищно-бытовых условий проживания и проведением профилактических бесед», – проинформировала начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Лейла Алипбаева.