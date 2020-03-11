Безопасность детей в школах проверит полиция Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в целях стабилизации оперативной обстановки среди несовершеннолетних в период с 11 по 15 марта проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Основной целью мероприятия являются профилактика и предупреждение правонарушений среди учащихся, посягательств на их половую неприкосновенность, вымогательств, вовлечения в антиобщественную деятельность, обучение правилам безопасного поведения в общественных местах, на дорогах и с незнакомыми людьми.
В рамках мероприятия запланировано проведение встреч с учащимися и родителями по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правового воспитания, правил поведения в общественных местах, с незнакомыми людьми, повышения ответственности родителей за воспитание детей.
«Также будут проведены рейдовые мероприятия по проверке по месту жительства несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на учете, с изучением жилищно-бытовых условий проживания и проведением профилактических бесед», – проинформировала начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы Лейла Алипбаева.
- 120 человек искали сбежавших из детской деревни подростков в ВКО
- Житель столицы незаконно хранил патроны
- Мужчина открыл огонь на дороге в Алматы
- На три года лишили свободы совершившего в алкогольном опьянении смертельный наезд алматинца
- Ситуация по коронавирусу: в Алматы на карантине в медучреждениях находится 490 человек
- Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана