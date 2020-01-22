Безопасное детство обсудили прокуроры в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане состоялся Первый открытый форум прокуратуры области на тему «Безопасное детство», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Туркестанской области.

Открывая Форум, прокурор области Нургалым Абдиров подчеркнул актуальность и необходимость обсуждения проблемных вопросов несовершеннолетних в формате открытого диалога с представителями всех заинтересованных органов и общественности. Жизнь, здоровье и благополучие детей – является безусловным приоритетом нашего государства.

Тем не менее, на сегодняшний день существует целый ряд проблем, требующих повышенного внимания, внесения корректив в работу уполномоченных органов.

Прежде всего, это недостатки профилактики подростковой преступности, работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

Остро стоит вопрос обеспечения защиты детей от насилия, в том числе от посягательств на половую неприкосновенность.

Недостаточно эффективно работают механизмы по предупреждению детского суицида.

Только за последний год прокурорами выявлено свыше 120 нарушений законодательства о несовершеннолетних, принято 67 мер реагирования, направленных на устранение нарушений.

Вместе с тем в прокуратуре области имеется четкое понимание, что добиться реальных результатов можно только объединив усилия всех заинтересованных органов и организаций.

Спикер от имени надзорного ведомства отметил, что принимаемыми мерами надзорного и координационного характера в прошедшем году, впервые за последние несколько лет (2016-2018 гг.), удалось снизить уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 4,4%) и в отношении них (на 7,7%), а также детского суицида (на 9,5%).

В настоящее время на первый план выступает профилактика правонарушений в прямом смысле этого слова. Раннее предупреждение правонарушений должно обеспечивать повышение благосостояния детей и семей, обеспечение их безопасности, всестороннего образования и культурного развития.

Положительно отмечается работа закрепленных на местах межведомственных рабочих групп, занимающихся проблемами детей. Рекомендовано их активизировать и скоординировать областным штабом.

С учетом объявления Главой государства 2020 года Годом волонтеров, предлагается в состав группы включить представителей общественности и волонтеров, изъявивших желание принять участие в данной работе.

До сведения участников были доведены результаты совместной научной работы прокуратуры области и Международного казахско-турецкого университета.

Как отметил вице-президент учебного заведения Беркимбаев К. разработаны методические рекомендации для педагогов и родителей, направленные на целостное развитие ребенка в семье и обществе, а также их защиту от негативных факторов.

Кроме этого на площадке открытого Форума был затронут и другой, не менее важный вопрос, касающийся проблемы распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, в том числе - побуждающей детей к самоубийству и др.

В общей сложности по мерам прокурорского реагирования ограничен доступ пользователей к 6 интернет-ресурсам.

Повестка форума вызвала живой интерес и дискуссию среди его участников, которыми поднимались актуальные вопросы и проблемы, вносились конкретные предложения по их решению.

Прокурор области отметил, что итоги обсуждения позволят повысить эффективность работы надзорного ведомства, властных структур, обеспечить еще более плодотворное сотрудничество с представителями общественности, экспертного сообщества.