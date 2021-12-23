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Безопасно ли место для строительства будущей АЭС – пояснение министра по ЧС РК

23 Декабря 2021 14:04
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Безопасно ли место для строительства будущей АЭС – пояснение министра по ЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Безопасно ли место для строительства будущей АЭС, пояснил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Накануне объявили решение по выбору места для будущей АЭС. Как вы оцениваете это место с точки зрения безопасности?», - прозвучал вопрос от представителя СМИ.

Министр по чрезвычайным ситуациям пояснил, что окончательное решение о строительстве и выборе площадки не принято.

«Рассматриваются две площадки на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Соответственно, наше министерство тоже принимает участие в рассмотрении первичного выбора площадки. В дальнейшем будет уже под нее разрабатываться проектно-сметная документация, там будут учитываться, в том числе требования по вопросам, входящим в компетенцию МЧС», - прокомментировал глава ведомства.

Юрий Ильин также ответил, как он оценивает это место с точки зрения безопасности.

«Сейчас это место, где не проживает население. Вблизи есть населенные пункты, но сами площадки не относятся, прежде всего, к высокой сейсмической активности. Это касательно нашего вопроса. Там нет рисков возникновения землетрясений, нет рисков прохождения каких-либо паводковых угроз и горных обвалов. Поэтому на данное время эти площадки были выбраны с учетом в том числе рекомендаций МЧС», - добавил Юрий Ильин.

Ранее Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы пожарных.


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#Строительство   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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