Безопасно ли место для строительства будущей АЭС – пояснение министра по ЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Безопасно ли место для строительства будущей АЭС, пояснил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне объявили решение по выбору места для будущей АЭС. Как вы оцениваете это место с точки зрения безопасности?», - прозвучал вопрос от представителя СМИ.

Министр по чрезвычайным ситуациям пояснил, что окончательное решение о строительстве и выборе площадки не принято.

«Рассматриваются две площадки на территории Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. Соответственно, наше министерство тоже принимает участие в рассмотрении первичного выбора площадки. В дальнейшем будет уже под нее разрабатываться проектно-сметная документация, там будут учитываться, в том числе требования по вопросам, входящим в компетенцию МЧС», - прокомментировал глава ведомства.

Юрий Ильин также ответил, как он оценивает это место с точки зрения безопасности.

«Сейчас это место, где не проживает население. Вблизи есть населенные пункты, но сами площадки не относятся, прежде всего, к высокой сейсмической активности. Это касательно нашего вопроса. Там нет рисков возникновения землетрясений, нет рисков прохождения каких-либо паводковых угроз и горных обвалов. Поэтому на данное время эти площадки были выбраны с учетом в том числе рекомендаций МЧС», - добавил Юрий Ильин.

Ранее Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы пожарных.