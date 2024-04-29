Безопасная газификация: как не ошибиться в выборе подрядчика
В целях увеличения уровня газификации страны государство ежегодно финансирует строительство магистральных и распределительных газопроводов до «калитки» потребителей. В соответствии с нормами действующего законодательства, работы по подведению газа с улицы в дом производятся за счет средств самих потребителей путем привлечения строительно-монтажных организации из конкурентной среды. О том, как правильно выбрать подрядчика и не ошибиться, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.
Как правильно выбрать подрядчика
По действующим нормам законодательства, потребители нанимают монтажные организации самостоятельно, при этом им необходимо удостовериться в наличии у таких организаций лицензии и опыта на проведение данных видов работ.
Также в целях обеспечения безопасности использования газа в быту перед пуском газа потребителю необходимо иметь договор с организацией по проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования или как называют их в простонародье ВДГО.
Долгое время услуги ВДГО осуществляло АО «КазТрансГаз Аймак», однако по решению антимонопольного ведомства данная услуга с 2014 года перешла в конкурентную среду, то есть отдано частным специализированным компаниям.
Сегодня много жалоб поступает от жителей, пострадавших от так называемых «газовиков». Они, якобы приходят в дом и угрожая отрезать газ, требуют заплатить за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, при этом саму услугу не оказывают.
Недобросовестные организации создают юридическое лицо с созвучным в газораспределительной компанией названием, нередко используют поддельные служебные удостоверения.
– Важно отметить, что АО «КазТрансГаз Аймак» может требовать наличие у потребителя договора на оказание услуг ВДГО в соответствии с законодательством, но не может указывать на определенную организацию для заключения договора, – отмечает заместитель генерального директора компании по производству Салим Нагым.
Чтобы получить качественные услуги за разумные деньги и не стать жертвой мошенников специалисты рекомендуют воспользоваться следующими советами:
- Для газификации дома, в первую очередь, необходимо получить технические условия (ТУ) на подключение к газораспределительной системе, которые выдаются на безвозмездной основе (бесплатно).
- Изучите рынок строительно-монтажных организаций, можно воспользоваться электронной площадкой Marketplace www.market.ktga.kz, где зарегистрированы более 100 компаний.
- Для сравнения стоит обращать внимание на удельную стоимость работ (за 1 п. метр, 1 ед. оборудования и т.п.), а также сроки выполнения работ.
- Ориентируйтесь на отзывы.
- В целях предотвращения спорных вопросов потребителям рекомендуется заключать договора на выполнение работ с подрядчиками. При заключении договора обратите внимание на обязательное заполнение следующих пунктов: предмет договора, стоимость, сроки исполнения, как осуществляется приемка готового объекта.
- Узнайте, имеется ли у работников компании, производящих сварочные работы, аттестационные удостоверения. В удостоверениях указывается, к выполнению каких видов работ допускается сварщик.
- Для проверки надежности выбранной компании обязательно проверьте наличие лицензий и аттестатов. Лучше сделать это посредством ресурса elicense.kz (узнать БИН организации по названию можно на сайтах проверки контрагентов pk.uchet.kz, statsnet.co, pk.adata.kz и др.).
Также на данных сайтах можно выяснить реальный опыт компаний на рынке услуг.
Что важно учесть при газификации
Строительные компании не имеют право осуществлять непосредственное подключение к газораспределительной системе, этим занимается газораспределительная организация, к сети которой потребитель подключается.
После завершения комплексных работ по газификации жилого дома газораспределительная организация проводит проверку готовности к подключению и соответствию выданным техническим условиям.
В ходе данной проверки могут быть выявлены различные недоделки и нарушения, допущенные подрядчиком, которые он обязан будет устранить.
АО «КазТрансГаз Аймак» не предоставляет услуги проектирования и строительства и не несет ответственности за деятельность компаний, оказывающих услуги газификации, напомнили в компании.
Согласно ст. 30 п.2 Закону РК «О газе и газоснабжении» владельцы объектов систем газоснабжения обязаны обеспечить их безопасную эксплуатацию и исправное состояние, проводить работы по техническому обслуживанию или заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им объектов.
В каких случаях вам могут «отрезать» газ?
- АО «КазТрансГаз Аймак» вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа, если у абонента отсутствует договор со специализированной организацией о техническом обслуживании ВДГО, а также в следующих случаях:
- при неудовлетворительном состоянии и неисправности газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов, отсутствии актов обследования с положительным заключением о техническом состоянии;
- при самовольном переносе, монтаже и демонтаже газового оборудования, самовольной установке дополнительного газового оборудования, использовании его не по назначению, эксплуатации газового оборудования с нарушением требований инструкций по их эксплуатации;
- по истечении двух месяцев после письменного предупреждения заказчика, в случае необеспечения заказчиком доступа представителям исполнителя для технического обслуживания (ремонта) газопотребляющих систем и газового оборудования.