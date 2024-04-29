Безопасная газификация: как не ошибиться в выборе подрядчика

В целях увеличения уровня газификации страны государство ежегодно финансирует строительство магистральных и распределительных газопроводов до «калитки» потребителей. В соответствии с нормами действующего законодательства, работы по подведению газа с улицы в дом производятся за счет средств самих потребителей путем привлечения строительно-монтажных организации из конкурентной среды. О том, как правильно выбрать подрядчика и не ошибиться, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Как правильно выбрать подрядчика

По действующим нормам законодательства, потребители нанимают монтажные организации самостоятельно, при этом им необходимо удостовериться в наличии у таких организаций лицензии и опыта на проведение данных видов работ.

Также в целях обеспечения безопасности использования газа в быту перед пуском газа потребителю необходимо иметь договор с организацией по проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования или как называют их в простонародье ВДГО.

Долгое время услуги ВДГО осуществляло АО «КазТрансГаз Аймак», однако по решению антимонопольного ведомства данная услуга с 2014 года перешла в конкурентную среду, то есть отдано частным специализированным компаниям.

Сегодня много жалоб поступает от жителей, пострадавших от так называемых «газовиков». Они, якобы приходят в дом и угрожая отрезать газ, требуют заплатить за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, при этом саму услугу не оказывают.

Недобросовестные организации создают юридическое лицо с созвучным в газораспределительной компанией названием, нередко используют поддельные служебные удостоверения.

– Важно отметить, что АО «КазТрансГаз Аймак» может требовать наличие у потребителя договора на оказание услуг ВДГО в соответствии с законодательством, но не может указывать на определенную организацию для заключения договора, – отмечает заместитель генерального директора компании по производству Салим Нагым.

Чтобы получить качественные услуги за разумные деньги и не стать жертвой мошенников специалисты рекомендуют воспользоваться следующими советами:

Для газификации дома, в первую очередь, необходимо получить технические условия (ТУ) на подключение к газораспределительной системе, которые выдаются на безвозмездной основе (бесплатно).

Изучите рынок строительно-монтажных организаций, можно воспользоваться электронной площадкой Marketplace www.market.ktga.kz, где зарегистрированы более 100 компаний.

Для сравнения стоит обращать внимание на удельную стоимость работ (за 1 п. метр, 1 ед. оборудования и т.п.), а также сроки выполнения работ.

Ориентируйтесь на отзывы.

В целях предотвращения спорных вопросов потребителям рекомендуется заключать договора на выполнение работ с подрядчиками. При заключении договора обратите внимание на обязательное заполнение следующих пунктов: предмет договора, стоимость, сроки исполнения, как осуществляется приемка готового объекта.

Узнайте, имеется ли у работников компании, производящих сварочные работы, аттестационные удостоверения. В удостоверениях указывается, к выполнению каких видов работ допускается сварщик.

Для проверки надежности выбранной компании обязательно проверьте наличие лицензий и аттестатов. Лучше сделать это посредством ресурса elicense.kz (узнать БИН организации по названию можно на сайтах проверки контрагентов pk.uchet.kz, statsnet.co, pk.adata.kz и др.).

Также на данных сайтах можно выяснить реальный опыт компаний на рынке услуг.

Что важно учесть при газификации

Строительные компании не имеют право осуществлять непосредственное подключение к газораспределительной системе, этим занимается газораспределительная организация, к сети которой потребитель подключается.

После завершения комплексных работ по газификации жилого дома газораспределительная организация проводит проверку готовности к подключению и соответствию выданным техническим условиям.

В ходе данной проверки могут быть выявлены различные недоделки и нарушения, допущенные подрядчиком, которые он обязан будет устранить.

АО «КазТрансГаз Аймак» не предоставляет услуги проектирования и строительства и не несет ответственности за деятельность компаний, оказывающих услуги газификации, напомнили в компании.

Согласно ст. 30 п.2 Закону РК «О газе и газоснабжении» владельцы объектов систем газоснабжения обязаны обеспечить их безопасную эксплуатацию и исправное состояние, проводить работы по техническому обслуживанию или заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им объектов.

В каких случаях вам могут «отрезать» газ?