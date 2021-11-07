Безопасна ли прививка против гриппа и насколько она эффективна

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Иммунизация против гриппа - одно из важных мероприятий в области общественного здравоохранения. В Казахстане каждый год с наступлением осени начинается кампания вакцинации от этой вирусной болезни. Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов рассказал, кому и зачем нужно пройти вакцинацию против гриппа и насколько прививка эффективна для человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ергали Жаксыбекович, расскажите, кому необходимо прививаться против гриппа?

- Гриппом может заболеть каждый, однако некоторые группы людей имеют более высокий риск развития серьезного заболевания. ВОЗ рекомендует вакцинацию пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с определенными проблемами со здоровьем. Эти группы наиболее подвержены риску развития тяжелых осложнений гриппа, поэтому в большинстве стран они входят в число приоритетных для вакцинации. Также вакцинироваться должны медицинские работники – как для своей защиты, так и для снижения риска инфицирования уязвимых к вирусу пациентов.

- Действительно ли опасен грипп?

- Грипп может привести к развитию тяжелого состояния и смерти, особенно среди пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезнь сердца или хроническая обструктивная болезнь легких. Каждый год около 60 000 человек в возрасте старше 65 лет умирают от гриппа. А поскольку охват вакцинацией во многих странах остается низким, с наступлением каждого зимнего сезона в этих группах повышенного риска, к сожалению, можно ожидать новых смертей от гриппа.

- Насколько эффективна вакцина?

- Вакцина против гриппа – лучший из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для профилактики гриппа и снижения риска возникновения серьезных осложнений и даже летальных исходов. Эффективность вакцины в разные годы может быть разной – это зависит от видов циркулирующего вируса и их соответствия компонентам вакцины. Кроме того, эффективность зависит от состояния здоровья и возраста вакцинируемого человека, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации. В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18–64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации.

- Может ли вакцина вызвать грипп?

- Инъекция вакцины не может вызвать грипп, поскольку в ней не содержится живого вируса.

- Почему необходимо вакцинироваться каждую зиму?

- Вирусы группа постоянно мутируют, и каждый год могут циркулировать разные штаммы. Кроме того, иммунитет от вакцинации со временем ослабевает. Состав сезонных вакцин против гриппа каждый год обновляется, чтобы обеспечить наибольшую защиту от циркулирующих в данный период вирусов.

- До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа?

- Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа. Кампании по вакцинации населения против гриппа обычно проходят в октябре и ноябре, до начала сезонной циркуляции вируса. Однако получить вакцину никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует. Вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и снижает риск серьезных последствий гриппа.

- Безопасна ли данная вакцина?

- Сезонная вакцина против гриппа используется более 50 лет. Вакцину получают миллионы людей, и ее безопасность была проверена временем. Каждый год национальные органы по регулированию лекарственных средств проводят тщательное изучение новой вакцины, прежде чем выдать на нее лицензию. Также в странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев возникновения негативных явлений после иммунизации против гриппа.

- Сколько человек прошли иммунизацию в Алматинской области?

- На сегодняшний день в Алматинской области иммунизацией охвачено 280 485 человек. Это 91% от надлежащего контингента и 13% от всего населения. Для иммунизации была использована вакцина российского производства под названием «Гриппол+». Данную вакцину используем в области на протяжении последних пяти лет. Согласно рекомендациям ВОЗ вакциной против гриппа в первую очередь должны быть привиты лица наиболее подверженные риску заражения и риску развития серьезных осложнений.

- Спасибо!