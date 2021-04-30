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Бежавший в буран перед автоколонной костанайский полицейский стал финалистом «100 новых лиц Казахстана»

Автор:  
Жанна Мусабаева
30 Апреля 2021, 20:22
Бежавший в буран перед автоколонной костанайский полицейский стал финалистом «100 новых лиц Казахстана»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский полицейский Амантай Байжанов стал финалистом проекта «100 новых лиц Казахстана», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев встретился с финалистами проекта «100 новых лиц Казахстана». Среди них костанайский полицейский Амантай Байжанов.

Амантай Байжанов - инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная, старший лейтенант полиции. Мужественный поступок оценили тысячи пользователей интернета. В буран Амантай Байжанов указывал путь колонне машин, пробежав в буран 2 километра.

«Приятно быть в числе победителей «100 новых лиц Казахстана», рад этому, но не ожидал, что одержу победу. Этот год стал для меня особенным, и все из-за видео, которое распространилось в Сети. Сегодня была встреча с Президентом, все прошло хорошо. Познакомился со многими людьми из разных городов», - делится полицейский.

С Костанайской области в финале также меценат, руководитель фермы, основанной на «зеленых технологиях», Инна Корнеева. Она занимается развитием племенного животноводства и внесла значимый вклад в экономико-социальное развитие округа.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь .


Костанайская область   Лица Казахстана   МВД РК   100 новых лиц Казахстана   Регионы Казахстана   Общество  
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