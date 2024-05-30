Бездомные люди поселились в заброшенных дачах Павлодара

Сотрудники полиции провели специальные рейды дачных массивов и выявили более 50 заброшенных дач. Всего в садоводстве зарегистрировано 13 правонарушений, передает корреспондент агентства Кazinform.

Ранее местные садоводы жаловались на то, что люди без определенного места жительства грабят дачи. Они собирались компаниями и распивали алкоголь, портили чужое имущество на дачах. Заброшенные дачи использовали для ночлега.

Полицейские прислушались к жалобам жителей и провели рейды по садоводствам «Металлург», «Яблонька» и «Южный».

- Стражи порядка осмотрели дачные массивы и выявили более 50 заброшенных участков. Всего пресечено 13 нарушений. 7 человек были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и 9 лиц без определенного места жительства. Со всеми нарушителями проведены профилактические беседы, - сообщил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

Рейды по дачам все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что 352 дачных дома в Уральске непригодны для проживания.