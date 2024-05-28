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    20:07, 27 Май 2024 | GMT +6

    352 дачных дома в Уральске непригодны для проживания

    Уральск, паводки, дачи
    Фото: Гайсагали Сейтак/ Kazinform

    В Уральске поступило 9 920 заявок на причиненный ущерб от жителей утонувших дачных домов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщил заместитель акима города Уральска Азамат Халелов, более семи тысяч собственников дачных участков, проживающих в 130 садоводческих товариществах, получили единовременную социальную помощь. По его словам, работу по техническому обследованию проводят семь компаний, 29 экспертов.

    — Около 2500 дачных домов признаны единственным жильем граждан. Почти тысячу домов комиссия уже обследовала, по 650 из них вынесены заключения, согласно которым 287 домов требуют ремонта, 352 — признаны аварийными и подлежащими сносу. Большая часть дачных участков все еще находится в воде. Поэтому без оттока воды невозможно провести техосмотр или оценку, — сказал А. Халелов.

    По словам акима, жителям, чей единственный дом признан непригодным для проживания, будет предоставлено жилье которое строится в микрорайонах города. Также будут приобретены квартиры в домах вторичного рынка.

    — Не оформлены документы около 500 дачных домов. Есть семьи, которые жили в дачных строениях на основании членских книжек, предоставленных им председателями дачных кооперативов. Есть и те, кто продали или снесли свои дома, но все еще дома числятся на них. У многодетных семей может быть однокомнатная квартира в общежитии. Около 700 домовладельцев имеют имущественную долю. Комиссия все это рассмотрит и вынесет заключение, — сказал А. Халелов.

    Теги:
    Уральск Регионы Казахстана Регионы Компенсация Акимат Жилье Строительство Паводки в Казахстане Происшествия Ущерб Паводки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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