352 дачных дома в Уральске непригодны для проживания

В Уральске поступило 9 920 заявок на причиненный ущерб от жителей утонувших дачных домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель акима города Уральска Азамат Халелов, более семи тысяч собственников дачных участков, проживающих в 130 садоводческих товариществах, получили единовременную социальную помощь. По его словам, работу по техническому обследованию проводят семь компаний, 29 экспертов.

— Около 2500 дачных домов признаны единственным жильем граждан. Почти тысячу домов комиссия уже обследовала, по 650 из них вынесены заключения, согласно которым 287 домов требуют ремонта, 352 — признаны аварийными и подлежащими сносу. Большая часть дачных участков все еще находится в воде. Поэтому без оттока воды невозможно провести техосмотр или оценку, — сказал А. Халелов.

По словам акима, жителям, чей единственный дом признан непригодным для проживания, будет предоставлено жилье которое строится в микрорайонах города. Также будут приобретены квартиры в домах вторичного рынка.