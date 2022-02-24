Бездоказательно: У вакцинированных против COVID-19 высокий риск тромбозов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские пользователи распространяют сообщение от имени испанского доктора Марии Хосе Альбаррасин. В нем говорится, что прививки против коронавируса способствуют образованию тромбозов. Портал Stopfake.kz разъяснил, что это утверждение научно не обосновано, передает МИА «Казинформ».

«Привитые, как правило, имеют высокий уровень D-димера, что означает риск тромбоза. Тем, кто регулярно проводил периодические анализы крови, чтобы контролировать уровень Д-димера и, если он высокий, время принимать антикоагулянты», — сказано в сообщении Марии Хосе Альбаррасин.

Разберемся, кто такая Мария Хосе Альбаррасин. В сообщении она представлена как профессор биохимии и иммунологии. Однако зарубежные фактчекеры выяснили, что ее нет в списке коллегиальных врачей в Испании. Имя Альбаррасин упоминается лишь на странице гомеопатической клиники в Мурсии, а указанные на сайте телефоны не отвечают.

Мария Хосе Альбаррасин входит в испанское общество «Врачи за правду», отрицающее пандемию. Она не раз делала ложные и непроверенные заявления. Например, утверждала, что вакцинация против гриппа способствует распространению КВИ.

Перейдем к самому утверждению о том, что «у вакцинированных против КВИ повышенный показатель D-димера, а значит, высокий риск образования тромбов».

D-димер представляет собой фрагмент белка, образовавшийся в результате распада тромба.

При этом высокий уровень D-димера необязательно свидетельствует об образовании тромба. Его уровень может повышаться при воспалительных процессах. По данным Французского общества гематологов, показатели D-димера меняются с возрастом, у беременных женщин и во многих патологических ситуациях, таких как бактериальные или вирусные инфекции. То есть уровень D-димера может повышаться у человека вне зависимости от статуса вакцинации.

Кроме того, заражение COVID-19 тоже может стать причиной образования тромбов.

«Хорошо известно, что вирус вызывает образование тромбов, поэтому если вы заразитесь, выше шансы получить тромбы, вызванные COVID, чем тромбы, вызванные вакциной», — говорит доктор Шрути Гохил, заместитель медицинского директора по эпидемиологии и профилактике инфекций Медицинской школы Калифорнийского университета в Ирвине.

Таким образом, утверждение, что у вакцинированных против КВИ повышенный риск образования тромбоза, не обосновано научными данными и не подтверждено исследованиями.