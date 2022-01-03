Бездоказательно: «Пандемия COVID-19 будет длиться вечно»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram распространяют видео, в котором говорится, что пандемия COVID-19 будет длиться вечно и люди обречены до конца жизни соблюдать карантинные ограничения, социальную дистанцию и ревакцинироваться вновь и вновь. Никаких оснований так считать нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Пандемии и крупные эпидемии в истории случались не раз. Ни одна из них не проходила за короткое время. Напротив, для того, чтобы преодолеть некоторые из них, требовались годы. К примеру, эпидемия Черной смерти, или бубонной чумы, бушевала в Европе с 1346 по 1353 год, ранее болезнь распространялась в Центральной Азии. Болезнь вспыхивала вновь в различных частях света вплоть до 1772 года.

Последняя крупная пандемия испанского гриппа также продлилась два года – с 1918 по 1920-й, унеся, по разным подсчетам, до 500 миллионов жизней. При этом в городах вводились карантинные ограничения: люди были должны носить маски, школы были закрыты, массовые мероприятия отменены, увеселительные заведения не работали.

Нынешняя пандемия COVID-19 была объявлена 11 марта 2020 года. На сегодняшний день она продолжается год и девять месяцев.

Таким образом, ее продолжительность не является рекордной и не дает оснований полагать, что она продлится вечно.

Ряд экспертов склоняется к мнению , что COVID-19 действительно останется с людьми навсегда, однако распространение болезни снизится настолько, что больше не будет являться пандемией.

Также произошло со штаммом H1N1, вызвавшим пандемию испанского гриппа. Вирус не исчез, однако его распространение снизилось настолько, что пандемия сошла на нет.

Свою роль в этом сыграли и карантинные меры. Современные эксперты во многом опираются на ход событий во время пандемии 1918-1920 годов, для того чтобы предсказать развитие текущей ситуации и избежать разрушительных последствий.

Тем не менее на сегодняшний день предсказать окончание пандемии COVID-19 невозможно. Однако утверждать, что она будет длиться вечно, неправильно. Ни одна эпидемия в истории не длилась бесконечно, СOVID-19 не исключение.