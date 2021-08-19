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Бездоказательно: «Мошенники блокируют телефоны привитых людей»

19 Августа 2021 14:20
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Бездоказательно: «Мошенники блокируют телефоны привитых людей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере WhatsApp распространяется предупреждение о новом виде мошенничества. Злоумышленники якобы звонят и просят абонента нажать цифру 1, если человек уже получил вакцину против COVID-19. После этого телефон блокируется. Подтверждений этому нет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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С вопросом о том, возможен ли подобный вид мошенничества с технической точки зрения, мы обратились в Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-Cert.

«Посредством звонка телефоном завладеть невозможно, если только мошенники уже не завладели какими-либо пользовательскими данными с помощью социальной инженерии. Например, если ранее передали какие-либо коды доступа, СМС-коды и иные авторизационные данные», — сообщили представители организации.

Социальная инженерия – это метод получения личных данных пользователей, основанный на изучении их психологических особенностей. Примерами социальной инженерии можно считать фейковые рассылки от имени банков, звонки «представителей служб безопасности» с просьбой назвать СМС-код или CVC-код банковской карты и прочее.

Подробнее, как не стать жертвой подобных приемов мошенников, можно прочитать на официальном сайте службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-Cert.

Итак, заблокировать мобильный телефон, просто позвонив на него, невозможно. Однако мошенники могут получить доступ к вашим персональным данным, обманным путем получив СМС-коды, пароли или иную приватную информацию.


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#Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Фейки  
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