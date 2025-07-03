Без воды остались десятки домов в Костанае из-за аварии на электросетях

Как уточнили в акимате Костаная, аварийное отключение электроснабжения, питающего основную насосную станцию №2, произошло в результате повреждения электрических кабелей на территории ГКП «Костанай Су».

В связи с этим, в системе водоснабжения города наблюдается понижение давления. На месте работают аварийные службы, ведутся восстановительные работы. По информации коммунальщиков, ориентировочный срок завершения – в течение 4–5 часов.

После окончания работ электроснабжение и стабильная работа насосной станции будут полностью восстановлены.

Ранее стало известно, что в ВКО начали переделывать сельские водопроводы, за которые посадили чиновников.