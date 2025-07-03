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    17:00, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Без воды остались десятки домов в Костанае из-за аварии на электросетях

    Давление воды в квартирах костанайцев было снижено из-за повреждения электрических кабелей на территории ГКП «Костанай Су», передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода раковина
    Фото: pixabay

    Как уточнили в акимате Костаная, аварийное отключение электроснабжения, питающего основную насосную станцию №2, произошло в результате повреждения электрических кабелей на территории ГКП «Костанай Су».

    В связи с этим, в системе водоснабжения города наблюдается понижение давления. На месте работают аварийные службы, ведутся восстановительные работы. По информации коммунальщиков, ориентировочный срок завершения – в течение 4–5 часов.

    После окончания работ электроснабжение и стабильная работа насосной станции будут полностью восстановлены.

    Ранее стало известно, что в ВКО начали переделывать сельские водопроводы, за которые посадили чиновников.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Вода ЖКХ Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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