Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На пульт «102» дежурной части Сарыагашского РОП позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что ее 17-летний сын вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мать без вести пропавшего в течение двух суток пыталась найти сына. Однако после безуспешных поисков она обратилась за помощью в полицию. Получив сообщение, сотрудники полиции приняли оперативные меры и прибыли на место происшествия.

В результате поисков стражи порядка за сутки обнаружили 17-летнего подростка в Туркестане, где он гулял с другом.

Как выяснилось, молодой человек ушел из дома из-за семейной ссоры. Найденного подростка вернули домой к родителям. Мать несовершеннолетнего выразила благодарность полицейским УП города Туркестана за оказанную помощь и проявленную оперативность.

«Прошло два дня, как сын пропал без вести. Пыталась самостоятельно найти его, но безуспешно и обратилась за помощью. Полицейские быстро нашли моего сына и вернули домой. Большое спасибо сотрудникам Сарыагашского РОП!», – поблагодарила женщина.

