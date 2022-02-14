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Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана

14 Февраля 2022 11:45
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Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшего подростка нашли полицейские Туркестана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На пульт «102» дежурной части Сарыагашского РОП позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что ее 17-летний сын вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Мать без вести пропавшего в течение двух суток пыталась найти сына. Однако после безуспешных поисков она обратилась за помощью в полицию. Получив сообщение, сотрудники полиции приняли оперативные меры и прибыли на место происшествия.

В результате поисков стражи порядка за сутки обнаружили 17-летнего подростка в Туркестане, где он гулял с другом.

Как выяснилось, молодой человек ушел из дома из-за семейной ссоры. Найденного подростка вернули домой к родителям. Мать несовершеннолетнего выразила благодарность полицейским УП города Туркестана за оказанную помощь и проявленную оперативность.

«Прошло два дня, как сын пропал без вести. Пыталась самостоятельно найти его, но безуспешно и обратилась за помощью. Полицейские быстро нашли моего сына и вернули домой. Большое спасибо сотрудникам Сарыагашского РОП!», – поблагодарила женщина.


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#Туркестанская область   #МВД РК  
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