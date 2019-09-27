Без вести пропавшего мальчика-аутиста нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Без вести пропавшего мальчика-аутиста благополучно нашли полицейские Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Поисками ребёнка после сигнала о его безвестном исчезновении занимались несколько специально созданных поисковых групп.

«Около часа ночи мальчика в Ауэзовском районе обнаружил экипаж дорожно-патрульной полиции. Благо, все с ним в порядке, ребёнок заблудился. Затем сотрудниками нашего подразделения управления полиции Алмалинского района Тимур был передан родным», - резюмировала начальник отдела ювенальной полиции УМПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.