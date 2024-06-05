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    13:18, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Без вести пропавшая 16-летняя студентка вернулась в общежитие в Кокшетау

    полиция
    Фото: Kazinform

    Разыскиваемая четверо суток 16-летняя студентка, ушедшая из общежития в Кокшетау, сама вернулась домой. Теперь законным представителям девушки грозит административная ответственность, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, студентка вернулась в общежитие 4 июня около 22:30.

    — По предварительной версии, подросток находилась в городе Астане. Подробности произошедшего выясняются. Установлено, что противоправных действий в отношении девушки совершено не было управлением полиции за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней в отношении законного представителя составлен административный протокол, — сообщили в ведомстве.

    Полицейские в очередной раз предупредили родителей, что за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях либо вне жилища без сопровождения законных представителей предусмотрена административная ответственность по ст. 127 КоАП РК. Всего с начала 2024 года по этой статье в Акмолинской области уже составлено 2085 протоколов в отношении законных представителей.

    Напомним, в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра о том, что 1 июня студентка ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась. Сотрудники криминальной полиции, ювенальные инспектора и волонтеры вели поиски девушки в течение четырех суток.

     

    Теги:
    Полицейские Регионы Казахстана Регионы Полиция Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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