Четверо суток ищут 16-летнюю студентку в Кокшетау

16-летнюю студентку четвертые сутки разыскивают в Кокшетау. Девушка ушла из общежития колледжа и не вернулась, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, кокшетауским полицейским поступило телефонное сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра 1 июня. Как оказалось, в этот день 16-летняя студентка Анна Писарева ушла из общежития и не вернулась.

Фото: Lider.kz.

- По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, а для розыска без вести пропавшей ориентирован личный состав управления полиции, приданные силы и общественность. В настоящее время для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

Стражи порядка проверили и продолжают проверку заброшенных строений, стройплощадок, парков, канализационных коллекторов, дач, гостиниц, клубов и т.д. Опрашиваются таксисты и водители общественного транспорта.