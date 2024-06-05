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    22:19, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Четверо суток ищут 16-летнюю студентку в Кокшетау

    полиция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    16-летнюю студентку четвертые сутки разыскивают в Кокшетау. Девушка ушла из общежития колледжа и не вернулась, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, кокшетауским полицейским поступило телефонное сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра 1 июня. Как оказалось, в этот день 16-летняя студентка Анна Писарева ушла из общежития и не вернулась.

    Четверо суток ищут 16-летнюю студентку в Кокшетау
    Фото: Lider.kz.

    - По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, а для розыска без вести пропавшей ориентирован личный состав управления полиции, приданные силы и общественность. В настоящее время для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в ведомстве.

    Стражи порядка проверили и продолжают проверку заброшенных строений, стройплощадок, парков, канализационных коллекторов, дач, гостиниц, клубов и т.д. Опрашиваются таксисты и водители общественного транспорта.

    - Известно, что девушка вышла из общежития и, выбросив мусор в урну, ушла за пределы колледжа, при этом разговаривая по телефону. Обращаемся ко всем, кто, возможно, видел без вести пропавшую, с просьбой немедленно сообщить в полицию, - обратились стражи порядка к общественности.

     

    Теги:
    Полицейские Полиция Студенты Розыск Кокшетау
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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