Без Рыбакиной: сборная Казахстана сыграет с Канадой в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Как сообщил капитан команды Юрий Щукин, решение связано с плотным графиком спортсменки и ее задачами в индивидуальном туре.

— У нее есть возможность побороться за первую строчку мирового рейтинга. В таких условиях иногда приходится делать выбор, — отметил он, подчеркнув, что решение принято совместно с Федерацией тенниса.

Квалификационная встреча пройдет 10–11 апреля в Астане. Победитель противостояния получит путевку в финальную стадию турнира.

По словам Щукина, команда изначально готовилась к иному составу соперника, однако по ходу подготовки тактику пришлось корректировать.

— Понятно, что настраивались немного на другую команду, но в процессе перестраиваемся. В любом случае это сильная команда, поэтому рассматриваем все варианты, как победить, — сказал он.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Капитан Юрий Щукин отметил, что окончательный состав на одиночные встречи пока не определен.

— Смотрим на тренировки, на последние результаты. Все девочки готовы, при необходимости каждая может выйти на корт, — добавил он.

Отдельное внимание в команде уделяется адаптации игроков к командному формату.

— Это совсем другой уровень ответственности: ты играешь за страну. Опытные теннисистки помогают молодым быстрее привыкнуть к этому давлению, — пояснил Щукин.

Он также подчеркнул значение домашнего корта.

— У нас одна из лучших поддержек, и это может дать дополнительную уверенность, — отметил капитан.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

В свою очередь капитан сборной Канады Мари-Эв Пеллетье сообщила, что команда прибыла в обновленном составе и делает ставку на развитие игроков.

— Это отличная возможность для наших молодых теннисисток набраться опыта. Для многих это первый опыт выступления в команде, — заявила она.

По ее словам, изменения в составе повлияли на расстановку сил.

— Ранее у нас были игроки с более высоким рейтингом, но произошли изменения. Сейчас соперник выглядит сильнее по рейтингу, однако для нас это важный этап развития, — отметила Пеллетье.

Таким образом, матч в Астане станет не только борьбой за выход в финальную стадию, но и проверкой обновленных составов обеих команд.

Сборная Канады при этом остается одной из ведущих команд мирового тенниса: в 2023 году команда стала победителем Billie Jean King Cup, а также регулярно входит в число претендентов на титул. Канадская школа тенниса отличается стабильными результатами в командных соревнованиях и глубиной состава, однако в предстоящем матче команда выступит без ряда своих лидеров, включая Габриэллу Домбровски и Викторию Мбоко сделав ставку на обновленный и более молодой состав.

