Без Рыбакиной: сборная Казахстана сыграет с Канадой в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Казахстана по теннису проведет квалификационный матч Billie Jean King Cup против команды Канады без своего лидера Елены Рыбакиной, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил капитан команды Юрий Щукин, решение связано с плотным графиком спортсменки и ее задачами в индивидуальном туре.
— У нее есть возможность побороться за первую строчку мирового рейтинга. В таких условиях иногда приходится делать выбор, — отметил он, подчеркнув, что решение принято совместно с Федерацией тенниса.
Квалификационная встреча пройдет 10–11 апреля в Астане. Победитель противостояния получит путевку в финальную стадию турнира.
По словам Щукина, команда изначально готовилась к иному составу соперника, однако по ходу подготовки тактику пришлось корректировать.
— Понятно, что настраивались немного на другую команду, но в процессе перестраиваемся. В любом случае это сильная команда, поэтому рассматриваем все варианты, как победить, — сказал он.
Капитан Юрий Щукин отметил, что окончательный состав на одиночные встречи пока не определен.
— Смотрим на тренировки, на последние результаты. Все девочки готовы, при необходимости каждая может выйти на корт, — добавил он.
Отдельное внимание в команде уделяется адаптации игроков к командному формату.
— Это совсем другой уровень ответственности: ты играешь за страну. Опытные теннисистки помогают молодым быстрее привыкнуть к этому давлению, — пояснил Щукин.
Он также подчеркнул значение домашнего корта.
— У нас одна из лучших поддержек, и это может дать дополнительную уверенность, — отметил капитан.
В свою очередь капитан сборной Канады Мари-Эв Пеллетье сообщила, что команда прибыла в обновленном составе и делает ставку на развитие игроков.
— Это отличная возможность для наших молодых теннисисток набраться опыта. Для многих это первый опыт выступления в команде, — заявила она.
По ее словам, изменения в составе повлияли на расстановку сил.
— Ранее у нас были игроки с более высоким рейтингом, но произошли изменения. Сейчас соперник выглядит сильнее по рейтингу, однако для нас это важный этап развития, — отметила Пеллетье.
Таким образом, матч в Астане станет не только борьбой за выход в финальную стадию, но и проверкой обновленных составов обеих команд.
Сборная Канады при этом остается одной из ведущих команд мирового тенниса: в 2023 году команда стала победителем Billie Jean King Cup, а также регулярно входит в число претендентов на титул. Канадская школа тенниса отличается стабильными результатами в командных соревнованиях и глубиной состава, однако в предстоящем матче команда выступит без ряда своих лидеров, включая Габриэллу Домбровски и Викторию Мбоко сделав ставку на обновленный и более молодой состав.
