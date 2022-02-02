Без потрясений новый этап развития невозможен – российский эксперт о событиях в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развивая успех, через потрясения прошли почти все азиатские «тигры». Такое мнение «Комсомольской правде» высказал известный российский экономист, социолог и политик, доктор экономических наук Владислав Иноземцев, передает МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, экономическое чудо ведет к напряженности, конфликтам. Перспективы Казахстана, по словам Владислава Иноземцева, выглядят неплохо по одной простой причине - без потрясений переход на новый этап развития, похоже, был невозможен. К середине 2010-х годов казахстанская экономика выдохлась, считает он, и кризис Казахстану был в некоторой степени необходим.

«Когда страна только формируется, когда экономика только строится, понятно, что должны приниматься масштабные решения, а они не всегда могут быть приняты демократическим путем. Поэтому первые крупнейшие проекты в нефти и газе сделали современный Казахстан тем, чем он стал. И хотя Назарбаев опирался на людей самого ближнего круга, с тем, чтобы эти реформы шли - это можно ему простить. Но когда первоначальный потенциал был исчерпан, бюрократия стала очевидным тормозом. И азиатский опыт показывает, что если отдельные правители управляли крупными экономиками дольше, чем 15 лет, последствия были очень тяжелыми. Но есть исключение - Сингапур. Хотя это изначально технократическое государство, где клановой системы не существовало», - считает российский экономист.

По мнению Иноземцева, сначала появляется идея необходимости борьбы с коррупцией, с крупнейшими корпорациями - государство заботится о более равномерном распределении богатства. И только через какое-то время наступает очередь шагов по демократизации. Как правило, срок между этими событиями составлял от 6 до 10 лет.

«Тогда начинаются первые свободные выборы (кстати, Токаев уже заявил, что не собирается быть президентом более двух сроков – как раз получается, что к тому времени от сегодняшних событий пройдёт 7 лет). Они не всегда проходили гладко - в Индонезии Сукарнопутри, которая была практически назначена президентом, их проигрывает. В Южной Корее Чон Ду Хван, уходя с поста президента, попадал под следствие и приговаривался к смерти. Конечно, наивно полагать, что старая элита безропотно отдаст власть и запустит полностью демократический процесс. Но со временем и эти проблемы решаются», - отметил эксперт.