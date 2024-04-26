Без поддержки Правительства фермеры могут не успеть провести посевную в подтопленных регионах РК — сенатор
Аграрии регионов, пострадавших от паводков, могут не успеть вовремя провести посевную кампанию. Проблемы фермеров перед Правительством обозначил сенатор Арман Утегулов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Депутат считает, что сегодняшняя ситуация требует немедленных действий, поскольку каждый день весны имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности всей страны.
— Значительная площадь затопления приходится на основные зерносеющие регионы. В этой связи возникают вопросы по качественному проведению посевной кампании. Из-за затоплений полей, многие сельхозпроизводители просто не успеют вовремя посеять семена. Очень сложная ситуация и у дачников, овощеводов. Мы видим, что их техника, ирригационные системы и трансформаторы повреждены, теплицы снесены, а поля затоплены. По оперативным данным акиматов областей, на складах в Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях затоплено около 200 тонн семян. К сожалению, Минсельхоз не может сказать, сколько полей в Республике находится под водой, — сказал А. Утегулов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.
Кроме того, по словам сенатора, он обеспокоен и вопросами, которые касаются убыточности животноводства, риска возникновения особо опасных инфекций, предотвращения дефицита воды. В этой связи А. Утегулов попросил Премьер-министра страны предоставить информацию по текущим проблемам.
— Какова сегодня площадь пострадавших полей в затопленных регионах? Сколько пахотных земель пришло в непригодность из-за наводнения? Успеют ли фермеры посеять урожай к посевной в этом году? Кто компенсирует им упущенную выгоду от потери урожая? Есть ли механизм пополнения поголовья забитых животных? Сколько сельхозтехники утонуло и перестало работать, как будут проводиться работы по их восстановлению? — озвучил вопросы сенатор Утегулов.