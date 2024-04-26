Аграрии регионов, пострадавших от паводков, могут не успеть вовремя провести посевную кампанию. Проблемы фермеров перед Правительством обозначил сенатор Арман Утегулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат считает, что сегодняшняя ситуация требует немедленных действий, поскольку каждый день весны имеет огромное значение для обеспечения продовольственной безопасности всей страны.

— Значительная площадь затопления приходится на основные зерносеющие регионы. В этой связи возникают вопросы по качественному проведению посевной кампании. Из-за затоплений полей, многие сельхозпроизводители просто не успеют вовремя посеять семена. Очень сложная ситуация и у дачников, овощеводов. Мы видим, что их техника, ирригационные системы и трансформаторы повреждены, теплицы снесены, а поля затоплены. По оперативным данным акиматов областей, на складах в Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях затоплено около 200 тонн семян. К сожалению, Минсельхоз не может сказать, сколько полей в Республике находится под водой, — сказал А. Утегулов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Кроме того, по словам сенатора, он обеспокоен и вопросами, которые касаются убыточности животноводства, риска возникновения особо опасных инфекций, предотвращения дефицита воды. В этой связи А. Утегулов попросил Премьер-министра страны предоставить информацию по текущим проблемам.