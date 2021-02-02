Без питьевой воды живут жители нескольких микрорайонов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители нескольких микрорайонов в Наурызбайском районе Алматы испытывают дефицит питьевой воды. Аким района рассказал, как решаются вопросы с водоснабжением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи акима района Санжара Тогая с населением жительница микрорайона Таужолы рассказала о нехватке воды.

«Один из важных проблемных вопросов - водоснабжение и канализация. Весь Наурызбайский район, в том числе и ваш микрорайон Таужолы, это в основном частный сектор, который имел статус временного жилья, то есть дачи. 20-30 лет строились люди в Карасайском районе. Это маленькие земельные участки, где были очень узкие 15 миллиметровые трубы. Сейчас они изношены на 80%. Объем водоснабжения не хватает. Более того, в Таужолы есть такая проблема: труба, которая идет с гор со старого водозабора снабжает не только Наурызбайский, но и часть Карасайского района - это поселки Кыргауылды, Жанатурмыс. Поэтому воды катастрофически не хватает», - пояснил аким района Санжар Тогай.

Он отметил, что на сегодняшний день по поручению акима города решаются вопросы водоснабжения.

«В шести микрорайонах строим сети водоснабжения и канализации, в том числе и микрорайоне Таужолы. Я думаю, что в скором времени вопрос решится, поскольку проектный срок этих строительно-монтажных работ имеет 2-2,5 года. В вашем микрорайоне начали строить весной прошлого года, в этом году планируем завершить. После этого будем подключать каждому абонементу по индивидуальным договорам», - ответил аким района.

Кроме того, с аналогичным вопросом к акиму обратилась жительница микрорайона Карагайлы.

«В трех микрорайонах мы еще начали строительство сетей водоснабжения и канализации, в том числе и есть Карагайлы. В апреле планируем начать конкурсные процедуры по этому вопросу… Как вы знаете, в этом микрорайоне из крана течет грязная вода. В зимнее время труба замерзает… Мы должны все это устранить. В следующем году сделаем фильтрацию, если закончим водозавод. Мы планируем обеспечить всех жителей чистой питьевой водой в течение двух лет. Сейчас воды не хватает. Вы правы. В прошлом году летом мы возили воду. Эти проблемы мы знаем. Аким города держит вопрос на личном контроле. Каждую неделю встречается с подрядчиками и жителями. Проверяет. Надеюсь, что в течение двух лет мы обеспечим водой 10 микрорайонов», - сказал Санжар Тогай.