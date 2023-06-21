Без паспортов готовности работали ТЭЦ в ряде регионов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова озвучила выявленные в ходе аудита системные проблемы в механизме управления объектами теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нескоординированность планов действий центральных и местных государственных органов и отсутствие системного подхода в развитии теплоэнергетики. Государственное регулирование отрасли осуществляется несколькими государственными органами - министерствами энергетики, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и акиматами. До настоящего времени нет полноценной правовой основы для регулирования теплоэнергетики и всей совокупности отношений в области теплоснабжения. Рассчитываем на новый законопроект», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, в отрасли отсутствует общая автоматизация и цифровизация, которая позволяла бы определить полную картину о техническом состоянии систем теплоснабжения, а решение вопроса видится в централизации функций в сфере регулирования теплоэнергетики в одном государственном органе.

«При подготовке к отопительному сезону отмечается отсутствие должной системы энергетического контроля как со стороны центральных, так и со стороны местных исполнительных органов. Отдельные контрольные функции, переданные на региональный уровень, не используются в полной мере. Так, в некоторых регионах ряд субъектов естественных монополий не проходили обязательную паспортизацию готовности к отопительному периоду. Наиболее высокая доля отсутствия паспортов готовности выявлена в Атырауской (53%), Павлодарской, Акмолинской областях и области Абай (от 18 до 30%)», - перечислила Н. Годунова.

При этом, заявила глава палаты, местные исполнительные органы не принимали меры административного реагирования к субъектам, не прошедшим паспортизацию (области Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская). Хотя такой инструмент есть.

«Более того, все эти объекты работали в зимний период без паспортов готовности», - добавила Н. Годунова.