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    10:41, 21 Июнь 2023 | GMT +6

    Без паспортов готовности работали ТЭЦ в ряде регионов страны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова озвучила выявленные в ходе аудита системные проблемы в механизме управления объектами теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нескоординированность планов действий центральных и местных государственных органов и отсутствие системного подхода в развитии теплоэнергетики. Государственное регулирование отрасли осуществляется несколькими государственными органами - министерствами энергетики, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и акиматами. До настоящего времени нет полноценной правовой основы для регулирования теплоэнергетики и всей совокупности отношений в области теплоснабжения. Рассчитываем на новый законопроект», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, в отрасли отсутствует общая автоматизация и цифровизация, которая позволяла бы определить полную картину о техническом состоянии систем теплоснабжения, а решение вопроса видится в централизации функций в сфере регулирования теплоэнергетики в одном государственном органе.

    «При подготовке к отопительному сезону отмечается отсутствие должной системы энергетического контроля как со стороны центральных, так и со стороны местных исполнительных органов. Отдельные контрольные функции, переданные на региональный уровень, не используются в полной мере. Так, в некоторых регионах ряд субъектов естественных монополий не проходили обязательную паспортизацию готовности к отопительному периоду. Наиболее высокая доля отсутствия паспортов готовности выявлена в Атырауской (53%), Павлодарской, Акмолинской областях и области Абай (от 18 до 30%)», - перечислила Н. Годунова.

    При этом, заявила глава палаты, местные исполнительные органы не принимали меры административного реагирования к субъектам, не прошедшим паспортизацию (области Абай, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Туркестанская). Хотя такой инструмент есть.

    «Более того, все эти объекты работали в зимний период без паспортов готовности», - добавила Н. Годунова.

    Теги:
    Мажилис Аудит ТЭЦ Другие государственные органы Высшая аудиторская палата РК Парламент
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