«Без номеров, задним ходом»: устроившие хаос на дороге алматинцы наказаны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автолюбители, устроившие хаос на дороге, оштрафованы по нескольким статьям в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в сети появилось видео, на котором можно увидеть водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения. На кадрах один из водителей авто ехал задним ходом без номеров. Сообщалось, что нарушения зафиксированы по проспекту Абая.

В департаменте полиции Алматы отметили, что о вопиющих нарушениях ПДД, создававших опасность участникам дорожного движения, стало известно из социальных сетей.

«Сотрудниками местной полицейской службы фигуранты привлечены к ответственности по признакам правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 590 КоАП РК «Управление ТС без государственного регистрационного номерного знака», частью 1 статьи 600 КоАП РК «Создание аварийной ситуации», частью 2 статьи 595 КоАП РК «Движение задних ходом», частью 1 статьи 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования», частью 1 статьи 593 КоАП РК «Нарушение правил перевозки пассажиров», - пояснили в пресс-службе ДП Алматы.