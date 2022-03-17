Без модернизации политической системы двигаться вперед невозможно – мажилисмен Ерлан Смайлов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Без модернизации политической системы двигаться вперед невозможно. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов в связи с новым Посланием Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, с точки зрения политической реформы, в Послании было предложено очень много мер. И это меры не косметического, а системного, стратегического характера. Эти меры дают возможность расширить представленность разных групп населения в Мажилисе и маслихатах всех уровней. Дальнейший прогресс в социально-экономической сфере, в сфере труда и его оплаты – то, что близко нашей партии (Народная партия Казахстана – «Казинформ») и профсоюзам, – развитие МСБ, культуры, спорта, любых сфер, невозможно без политической модернизации. То есть, та формула, которая у нас была 30 лет – «сначала экономика, потом политика», – она полностью себя исчерпала. Мы видим, что, при достаточно значимых ресурсах, которые были и остаются у страны, прогресса достичь, к сожалению, не удается. Президент четко сказал об опасности застоя. Это очень явная опасность, у нас есть пример Советского Союза, об этом тоже было сказано. Поэтому, без модернизации, без этих шагов дальнейшее поступательное развитие невозможно. То есть, без контроля над исполнительной властью со стороны гражданского общества, маслихатов всех уровней, тех же профсоюзов, которые сегодня, безусловно, надо усиливать, невозможно добиться какого-то прогресса», – сказал Е. Смайлов.

По его словам, в настоящее время исполнительная власть сама разрабатывает программы, без какого-либо участия общественности, сама их реализует и сама оценивает свою работу. Эту практику нужно менять, потому, что возникает прямой конфликт интересов и, соответственно, по широкому кругу вопросов прогресса нет. Усиливается имущественное неравенство в обществе, снижаются доходы населения и его покупательная способность. Эти тенденции усиливаются внешними кризисами геополитического и геоэкономического характера.

«Для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие, без модернизации политической системы двигаться вперед невозможно», – подчеркнул депутат.