Без льготного лизинга фермеры не смогут обеспечить страну урожаем

18 Января 2023, 10:38

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в декабре 2022 года отметил эффективность программы льготного лизинга, которая дала дополнительный импульс обновлению сельскохозяйственного парка. Как отмечают в Ассоциации фермеров Казахстана, программу льготного кредитования необходимо не только сохранить, но и увеличить бюджет на нее.

«За три месяца прошлого года в рамках программы было приобретено свыше тысячи единиц техники, за три месяца было освоено 40 миллиардов тенге. Даже после окончания программы заявки продолжали поступать. В этом году мы будем просить сумму до 100 миллиардов тенге, потому что без обновления техники невозможно дальнейшее развитие сельского хозяйства. От новизны техники зависит и качество продукции», - отметил заместитель председателя правления «Ассоциации фермеров Казахстана» Акпар Мауленов.

В конце прошлого года Главой государства был подписан Указ о разработке и принятии Концепции развития сельских территорий. По словам Мауленова, продление программы льготного кредитования позволит дать новый импульс развитию села.

«Льготное кредитование необходимо фермерам, к тому же, предстоящие пять лет Президентом были объявлены временем для развития села. Он поручил Правительству до 31 марта принять Концепцию развития сельских территорий, и в рамках этой концепции такая поддержка фермерам была бы очень кстати», - сказал Мауленов.

Сами фермеры подчеркивают, что программу льготного лизинга необходимо возобновлять в короткие сроки, ведь посевная кампания в некоторых регионах начинается уже в следующем месяце.

«Надо брать еще технику, оборудование: предпосевную и посевные комплексы. Тогда будет урожай и качество другое. Хотим, чтобы Правительство поддержало, и чтобы все фермеры могли получить технику», - отмечает директор КХ «Сабынды» Болат Бекежанов.

Напомним, ранее в Министерстве сельского хозяйства обратились к Правительству с просьбой о дальнейшей реализации программы льготного кредитования сельхозтехники. Решение важного для продовольственной безопасности страны вопроса сейчас находится у Премьер-Министра Алихана Смаилова.