Без электроснабжения частично остаются 40 населенных пунктов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Без электроснабжения частично остаются 40 населенных пунктов в пяти районах Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.





Напомним, в результате ухудшения погодных условий (ветер порывы до 28 м/с, снег, дождь) произошло отключение электроснабжения в городе Туркестане и семи районах области (4 населенных пункта в Жетысайском , 13 - в Созакском , 11 - в Сайрамском, 4 - в Сауранском,10 - в Байдибекском, 6 - в Казыгуртском и 6 - в Толебийском районах).

Без электроснабжения оставались 44708 абонентов в 55 населенных пунктах.

«По состоянию на 18:00 всего без электроснабжения частично остаются 40 населенных пункта в 5-и районах (Байдибекский район - 1647 абонентов,Созакский районн - 935 абонентов, Казыгуртский район - 4492 абонента, Сайрамский район -17000 абонентов,Толебийский район - 4878, Туркестан - 300 абонентов ). Всего 29252 абонента.

Силами ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» ведутся ремонтно-восстановительные работы (21 бригада, 83 работников и 21 техники)», - сообщили в ДЧС.