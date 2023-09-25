Без банковских услуг могут остаться более 55 тысяч алматинцев

2 октября истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год, однако 55 644 жителя Алматы еще не оплатили налог на общую сумму 735 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте госдоходов города, плательщиками налога являются лица, имеющие в праве собственности частные дома, квартиры, дачные постройки, гаражи и иные строения.

- Несмотря на то, что до окончания срока уплаты осталось всего несколько дней, 55 644 жителя Алматы не оплатили налог на общую сумму 735 миллионов тенге. Основная сумма неуплаченного налога приходится на жителей Медеуского района, сумма по которым составляет 315 миллионов тенге, а по количеству не оплативших антирейтинг возглавляет жители Бостандыкского района 37 тысяч лиц, - отметили в пресс-службе ДГД.

По истечении срока уплаты лица, не производившие уплату налога, в соответствии с нормами налогового законодательства не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее. За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК.

- Кроме того, налоговые органы в целях принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно, удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга, - добавили в департаменте.

Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, в ДГД призывают оплатить налог на имущество физических лиц в ближайшие дни. По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр по номеру 1414.