Бейбут Шаханов назначен руководителем аппарата акима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя аппарата акима города назначен Бейбут Шаханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, Университет Ланкастер (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015 по 2022 годы работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С июня 2022 года до нынешнего назначения работал руководителем управления строительства города Алматы.