НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов высказался касательно недовольства населения состоянием автодорог после зимнего периода и качеством проводимых ремонтных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете с наступлением весны, в социальных сетях пошли недовольства населения состоянием автодорог после зимнего периода и качеством проводимых ремонтных работ. Особенно это касалось местных дорог и улиц населенных пунктов. Здесь, прозвучала справедливая критика со стороны Главы Государства и нам поручено уделить особое внимание качеству выполняемых работ», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что одной из мер по повышению качества дорог было создание в марте 2019 года Национального Центра качества дорожных активов.

«Если в 2020 году охват экспертизой по республиканской сети составил 100 %, то по местной сети всего 50 %. Это было обусловлено проблемами по заключению договоров по организации контроля качества с местными исполнительными органами (акиматы города Нур-Султан, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской области). В этом году мы планируем произвести 6,9 тыс. инспекционных выездов, 18,9 тыс. км диагностики, включая мониторинг гарантийных участков 4,9 тыс. км и 14 тыс. км оценки фактического состояния. С начала этого года Центром уже выявлено 492 нарушения», - резюмировал Бейбут Атамкулов.