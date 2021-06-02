РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Бейбут Атамкулов высказался касательно недовольства населения состоянием автодорог

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов высказался касательно недовольства населения состоянием автодорог после зимнего периода и качеством проводимых ремонтных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете с наступлением весны, в социальных сетях пошли недовольства населения состоянием автодорог после зимнего периода и качеством проводимых ремонтных работ. Особенно это касалось местных дорог и улиц населенных пунктов. Здесь, прозвучала справедливая критика со стороны Главы Государства и нам поручено уделить особое внимание качеству выполняемых работ», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

    Министр добавил, что одной из мер по повышению качества дорог было создание в марте 2019 года Национального Центра качества дорожных активов.

    «Если в 2020 году охват экспертизой по республиканской сети составил 100 %, то по местной сети всего 50 %. Это было обусловлено проблемами по заключению договоров по организации контроля качества с местными исполнительными органами (акиматы города Нур-Султан, Актюбинской, Атырауской, Кызылординской области). В этом году мы планируем произвести 6,9 тыс. инспекционных выездов, 18,9 тыс. км диагностики, включая мониторинг гарантийных участков 4,9 тыс. км и 14 тыс. км оценки фактического состояния. С начала этого года Центром уже выявлено 492 нарушения», - резюмировал Бейбут Атамкулов.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!