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    13:06, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Бейбут Атамкулов назвал причины роста цен на строительную арматуру

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов назвал причины роста цен на строительную арматуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году это мировая тенденция, у нас, у соседей и во всем мире произошел очень резкий рост на строительный металл, на строительную арматуру. Это связано с тем, что очень многие страны после пандемии выходят из экономического кризиса и активно строятся», - сказал Бейбут Атамкулов, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи с населением.

    Министр добавил, что произошел рост на сырье, металлолом вырос в цене, поэтому по всем миру произошел общий рост цен.

    «Сейчас у нас рынок быстро растет, от 320-330 тыс. тенге сейчас он практически достиг уже 400 тыс. Но у нас разница в ценах с РФ где-то 5%. Огромный объем арматуры мы покупаем и у соседней Российской Федерации, у нас есть свой объем производства, но он недостаточен. Идет бурный рост строительства. В этом году 17 млн кв. м жилья мы должны построить. Все это повлияло на ценовые параметры»,- добавил Бейбут Атамкулов.



    Теги:
    Строительство Экономика
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