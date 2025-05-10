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    18:36, 09 Май 2025 | GMT +5

    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы

    9 мая в столице прошло крупное общественно-культурное событие — праздничное мероприятие «Бейбіт аспан астында», посвященное Дню Победы, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы
    Фото: акимат Астаны

    Мероприятие стало данью уважения героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, внесшим неоценимый вклад в Победу.

    Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на параде в Астане 7 мая, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов».

    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы
    Фото: акимат Астаны

    — Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана, — сказал Глава государства.

    Он также подчеркнул особое значение подготовки к 80-летию Победы, отметив, что «во всех регионах страны проводятся тысячи масштабных мероприятий».

    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы
    Фото: акимат Астаны

    Праздничная программа под открытым небом прошла под названием «Мир, ради которого мы живем». Перед жителями и гостями столицы выступили казахстанские артисты, музыкальные и танцевальные коллективы. Прозвучали песни военных лет, романсы, были показаны танцевальные номера и детские постановки.

    Особое внимание гостей привлекли тематические зоны:

    • «Стена памяти» — уникальная экспозиция архивных фотографий и писем с фронта;
    • уличный кинотеатр под открытым небом с показом фильмов о войне;
    • интерактивные площадки: фотобудка в стиле 1940-х, мастер-классы по оригами и рисованию на тему мира и Победы;
    • иммерсивные инсталляции и сити-лайты «Ожившие герои» — анимированные образы легендарных казахстанских фронтовиков.
    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы
    Фото: акимат Астаны

    Гости мероприятия делились теплыми впечатлениями.

    Семья Жумагуловых отметила:

    — Нам сегодняшний праздник очень понравился. Было тепло и уютно. Мы пришли с детьми — ведь подрастающее поколение должно знать и помнить подвиги своих бабушек и дедов. Их героизм — это история нашего народа. Большая благодарность организаторам и акимату города Астаны.

    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы
    Фото: акимат Астаны

    Особое внимание в программе было уделено связи поколений. На мероприятие были приглашены ветераны, представители общественных организаций, школьники и студенты. Для молодежи провели специальные лекции, мастер-классы, посвященные истории Казахстана в годы войны. 

    Организатором мероприятия выступила дирекция по проведению культурных мероприятий города Астаны. Это стало новым форматом празднования Дня Победы — современным, интерактивным и близким к людям.

    «Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы
    Фото: акимат Астаны

    Акимат города проявил креативный подход, организовав масштабное и душевное событие, которое нашло отклик у тысяч горожан.

    Цель мероприятия — не только сохранить историческую память, но и воспитать у молодежи чувство гордости за героев своей страны, напомнить о цене мира и важности единства.

    Ранее сообщалось, что в области Абай широко отмечают 80-летие Великой Победы.

    Теги:
    80-летие Победы Астана День Победы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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