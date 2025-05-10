«Бейбіт аспан астында»: в Астане состоялось мероприятие ко Дню Победы

Мероприятие стало данью уважения героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла, внесшим неоценимый вклад в Победу.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на параде в Астане 7 мая, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов».

Фото: акимат Астаны

— Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и Казахстана, — сказал Глава государства.

Он также подчеркнул особое значение подготовки к 80-летию Победы, отметив, что «во всех регионах страны проводятся тысячи масштабных мероприятий».

Фото: акимат Астаны

Праздничная программа под открытым небом прошла под названием «Мир, ради которого мы живем». Перед жителями и гостями столицы выступили казахстанские артисты, музыкальные и танцевальные коллективы. Прозвучали песни военных лет, романсы, были показаны танцевальные номера и детские постановки.

Особое внимание гостей привлекли тематические зоны:

«Стена памяти» — уникальная экспозиция архивных фотографий и писем с фронта;

уличный кинотеатр под открытым небом с показом фильмов о войне;

интерактивные площадки: фотобудка в стиле 1940-х, мастер-классы по оригами и рисованию на тему мира и Победы;

иммерсивные инсталляции и сити-лайты «Ожившие герои» — анимированные образы легендарных казахстанских фронтовиков.

Фото: акимат Астаны

Гости мероприятия делились теплыми впечатлениями.

Семья Жумагуловых отметила: — Нам сегодняшний праздник очень понравился. Было тепло и уютно. Мы пришли с детьми — ведь подрастающее поколение должно знать и помнить подвиги своих бабушек и дедов. Их героизм — это история нашего народа. Большая благодарность организаторам и акимату города Астаны.

Фото: акимат Астаны

Особое внимание в программе было уделено связи поколений. На мероприятие были приглашены ветераны, представители общественных организаций, школьники и студенты. Для молодежи провели специальные лекции, мастер-классы, посвященные истории Казахстана в годы войны.

Организатором мероприятия выступила дирекция по проведению культурных мероприятий города Астаны. Это стало новым форматом празднования Дня Победы — современным, интерактивным и близким к людям.

Фото: акимат Астаны

Акимат города проявил креативный подход, организовав масштабное и душевное событие, которое нашло отклик у тысяч горожан.

Цель мероприятия — не только сохранить историческую память, но и воспитать у молодежи чувство гордости за героев своей страны, напомнить о цене мира и важности единства.

Ранее сообщалось, что в области Абай широко отмечают 80-летие Великой Победы.