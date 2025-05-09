В области Абай широко отмечают 80-летие Великой Победы

В Парке Победы в областном центре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В ней приняли участие глава региона Берик Уали, ветераны, представители правоохранительных органов и воинских частей, курсанты специализированной школы-лицея «Жас Улан».

Фото: акимат области Абай

В ходе мероприятия была возложена гирлянда Славы и корзины с цветами. Память погибших на полях сражений почтили минутой молчания. Был поднят государственный Флаг и исполнен Гимн Республики Казахстан.

Фото: акимат области Абай

Аким области осмотрел выставку в парке Победы и вместе с ветеранами попробовал солдатскую кашу. В рамках праздничного мероприятия вниманию общественности была представлена концертная программа «День Победы». Артисты Мапруза Утеуленова, Гульдана Ногайбаева, Нурлан Тутунов, народный ансамбль «Ахау Семей», танцевальная студия «Акбота», группа «Самрук» и другие творческие коллективы исполнили песни военных лет.

Фото: акимат области Абай

Сегодня вечером на центральной площади состоится праздничный концерт «Жеңіс жолы». Выступят эстрадно-симфонический оркестр акима области Абай, танцевальные ансамбли «Тамаша», «Романтики», «Тұмар», «ContraSSt», а также артисты Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева и городского Дворца культуры.

Фото: акимат области Абай

В концерте примут участие заслуженный деятель Казахстана Мапруза Утуленова, кавалер ордена «Парасат» Гульдана Ногайбаева, известные певцы Айкын Толепберген и Маржан Арапбаева. Отметим, что к празднованию Великой Победы в области пройдет около 300 мероприятий.