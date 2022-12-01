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Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области

1 Декабря 2022, 09:42
Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Исабаев Бейбит Оксикбаевич родился 4 декабря 1962 года в Алматинской области.

Трудовую деятельность начал в 1985 году в должности редактора Государственного комитета Казахской ССР по теле- и радиовещанию (1985-1987 гг.);

1987 - 1991 гг. - корреспондент, заведующий отделом республиканской газеты «Лениншіл Жас»;

1991 -1994 гг. - заместитель, главный редактор газет «Өркен», «Горизонт»;

1994 - 1994гг. - гендиректор Казахского государственного телевидения;

1994 - 1994 гг. - замглавы Администрации Алматы;

1994 - 1995 гг. - председатель Комитета внутренней политики акимата Алматы;

1995 - 1997 гг. - замакима Алматы;

1997 - 1999 гг. - слушатель Дипломатической академии МИД РК;

1999 - 2000 гг. - директор департамента Администрации МИД РК;

2000 - 2002 гг. - заведующий отделом правительственной информации Канцелярии Премьер-Министра;

05.2002 - 09.2002 гг. - советник министра иностранных дел;

09.2002 - 12.2002 гг. - посол по особым поручениям МИД РК ;

2002 - 2003 гг. - Национальный координатор Республики Казахстан по вопросам организации «Центрально-Азиатское сотрудничество»;

2003 - 2006 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Исламской Республике Пакистан;

2006 - 2008 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турецкой Республике, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Албания по совместительству;

2008 - 2008 гг. - вице-министр культуры и информации;

2008 - 2009 гг. - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан;

2009 - 2015 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызской Республике;

2015 - 2019 гг. - Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджанской Республике;

2019 - 2022 гг. - руководитель Представительства Президента РК в Парламенте.

11 июня 2022 г. назначен акимом Жетысуской области (1 декабря 2022г. переназначен)

Фото: gov.kz
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